Dal muro della sede leghista spariscono Nord | Padania e

Lega - Dal muro di via Bellerio a Milano spariscono le scritte ‘Lega Nord Padania’ e ‘Basta euro’ : Mentre a Roma si riaprono le trattative per la nascita del governo giallo-verde, a Milano c’è chi si dà a “lavori di manutenzione”. Nella sede nazionale della Lega, in via Bellerio, sono state cancellate le scritte che campeggiavano sul muro di cinta posteriore, quello che affaccia su viale Enrico Fermi. “Lega Nord Padania – Basta euro“, si leggeva da diversi anni. Ora il muro appare totalmente bianco, senza ...

Milano. Rimosse le scritte Dal muro del mercato di piazza Ferrara : È stato ripulito stamane il muro del mercato comunale di piazza Ferrara a Milano. Era stato imbrattato con scritte ingiuriose.

Governo - lo spread sfonda il muro dei 260 punti in apertura. Titoli decennali al massimo rendimento Dal maggio 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si allarga ancora alla riapertura dei mercati: il differenziale tra i Titoli tedeschi e quelli italiani sfonda il muro dei 262 punti, dopo la chiusura di lunedì a 233 e un picco di 237,7. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,82%, una percentuale mai raggiunta dal maggio 2014. L'articolo Governo, lo spread sfonda il muro dei 260 punti in apertura. Titoli decennali al massimo rendimento dal maggio ...

Roma - ai domiciliari scava un tunnel nel muro per andare Dalla fidanzata : Ha scavato a colpi di martello un cunicolo segreto fra le mura di casa per trascorrere qualche ora con la fidanzata, eludendo così gli arresti domiciliari. Un vero e proprio tunnel clandestino, come ...

NBA 2018 : Boston vince gara-5 ed è ad un passo Dalle Finals. Cleveland e LeBron James spalle al muro : Boston è ad una sola gara dal ritorno alle NBA Finals, per la prima volta dal 2010. I Celtics hanno battuto i Cleveland Cavaliers di LeBron James per 96-83 in gara-5, portandosi in vantaggio per 3-2 nella serie di finale della Eastern Conference. Il primo match point sarà giocato in trasferta, venerdì notte, ma in caso di sconfitta la squadra di Brad Stevens potrà disputare gara-7 sul parquet del TD Garden, in una serie che fin qui ha seguito ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e il “muro” Rafael NaDal. Spensieratezza e coraggio le armi per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...

Avvocati messi al muro Dalle nuove tecnologie : "Diritto al futuro" è il titolo dell'iniziativa, per nulla autoreferenziale, con le questioni che riguardano il mercato dei servizi legali, scienza, tecnologia, cultura, arte, spettacolo e sport. Un ...

Paola - papà si schianta con l'auto contro il muro : il figlio Marco sbalzato Dal finestrino - morto a 3 anni : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola (Cosenza). Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di...

Lodi - spacciatore fugge Dal carcere nell'ora d'aria scavalcando il muro di cinta. Evasione da film - ricercato : Si è arrampicato sul muro di cinta con l'agilità di un gatto, poi è saltato dall'altra parte direttamente sul marciapiede di via della Costa. Nessuno si è accorto che Mohamed El Madaoui, 22enne ...

Rabbia bagnata Dalle lacrime nel giorno dei funerali. Lo zio di Pamela : "La comunità nigeriana rompa il muro di omertà" : La Rabbia è bagnata dalle lacrime per l'ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa a Macerata novantaquattro giorni fa. Si piange nella chiesa di Ognissanti a Roma quando la mamma, fisico mingherlino, un nastro bianco legato al braccio, il volto della figlia stampato sulla maglietta e sorretta dalle amiche più care della giovane ragazza, prende il microfono durante il funerale e pronuncia il suo urlo di dolore: ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : percorso durissimo a Innsbruck. La salita di Igls fa la differenza - il muro finale sarà decisivo : le indicazioni Dal Tour of the Alps : La tappa odierna del Tour of the Alps ci ha dato delle risposte importanti in vista dei Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno a settembre. La piccola corsa a tappe, erede del mitico Giro del Trentino, oggi si è snodata proprio lungo il circuito di Innsbruck che tra cinque mesi ospiterà la rassegna iridata. Dopo le tante ricognizioni effettuate negli ultimi mesi e i pareri unanimi dei ciclisti, che concordano sulla durezza del tracciato, ...