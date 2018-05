Dal 1° al 22 giugno torna il Festival delle Colline Torinesi

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

Borsa - Dal 15 giugno MPS nel FTSE Mid Cap al posto di MutuiOnline : TeleBorsa, - Cambiamenti in vista nel paniere FTSE Mid Cap , quello delle società a media capitalizzazione. A partire dal 15 giugno 2018 il titolo Banca MPS entrerà nel paniere al posto di MutuiOnline ...

Eliseo Mattiacci al Forte di Belvedere - Dal 2 giugno al 14 ottobre 2018 : ... sui grandi lasciti culturali del passato e sulla società attuale, sulla scienza e la spiritualità, soprattutto su poiesis e techne . E lo fa offrendo all'ammirazione di cittadini e turisti le opere ...

Taekwondo - Dal 1 al 3 giugno al Foro Italico il World Grand Prix : Il fascino del luogo, unico al mondo, sarà accentuato dalla scelta di disputare, se possibile, le semifinali e le finali in notturna, a partire dalle 20:30: 'Il sogno diventa realtà - il saluto di ...

Il 22 giugno si celabra il vino rosato Dal Veneto alla Puglia : Roma, 31 mag. , askanews, Il primo venerdì dell'estate è rosa. I Consorzi di tutela del Chiaretto di Bardolino, Valtènesi, Cerasuolo d'Abruzzo, Castel del Monte e Salice Salentino, freschi della firma ...

Sicilia - Dall'1 al 3 giugno torna la transumanza : Occasione per scoprire territorio e di antiche usanze ormai quasi scomparse sulla via dei pastori. Previsti pacchetti turistici di trekking e ippotrekking

Beautiful - lotta furibonda tra Quinn che Sheila : anticipazioni trame Dal 28 maggio al 1 giugno : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno alla casa di moda Forrester Creations. Ecco le anticipazioni di Beautiful in onda da lunedì 28 maggio a venerdì primo ...

Il segreto - Adela ripensa alla proposta di Carmelo : anticipazioni trame Dal 28 maggio al 1 giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno, sempre alle 16.30. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Candela non ha apprezzato la sorpresa che le ha riservato Severo e ...

Dal 1 al 3 giugno in Sicilia torna la transumanza : Roma, 31 mag. , askanews, Un percorso lungo le vie dei pastori Siciliani, alla scoperta del territorio e di antiche usanze ormai quasi scomparse. È la transumanza da Gioiosa Marea a Longi, la ...

Calcio a 5 : nazionale under 19 - collegiale a novarello Dal 4 all’8 giugno : La nazionale under 19 di Futsal si riunirà in collegiale a novarello da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Il tecnico Carmine Tarantino ha convocato per l’occasione 20 giocatori nati nel 2000 (9) e nel 2001 (11), che dovranno raggiungere lunedì prossimo il Centro Sportivo Villaggio Azzurro a novarello. L’elenco dei convocati. Portieri: Pietro Baroni (Latina Calcio A Cinque), Francesco Cara (San Apolo Cagliari), Massimiliano Ciarrocchi ...

“Ora o mai più” Dall’8 giugno su Rai 1 : C’è grande attesa per “Ora o mai più”, il nuovo talent show di Rai condotto da Amadeus che si preannuncia come “una grande occasione per otto cantanti trascurati dal successo” Si è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione di “Ora o mai più”, il nuovo talent show televisivo che consentirà ad alcune vecchie glorie della musica italiana di avere una seconda chance. Presentato non solo come un ...

Un Posto al Sole anticipazioni - puntate settimana Dal 4 all’8 giugno 2018 : Ecco a voi le puntate della settimana da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018 della soap Un Posto al Sole. Elena arriverà al punto di non tollerare più le avances ed il comportamento di Enriques e deciderà di denunciarlo. Il lavoro ai Cantieri verrà turbato al massimo e, soprattutto dopo che Alberto interverrà per placare la situazione incandescente le tensioni saliranno a non finire. Ferri e Marina cercheranno di fare il possibile per evitare che ...

CinemAmbiente 2018 - a Torino Dal 31 maggio al 5 giugno : Torna a Torino, con la 21esima edizione, il Festival CinemAmbiente, l'importante manifestazione cinematografica dedicata alle tematiche ambientale e alla salvaguardia del pianeta, che si terrà dal 31 maggio al 5 giugno 2018. I 118 titoli proposti saranno suddivisi nelle quattro sezioni competitive Concorso internazionale documentari, Concorso internazionale One Hour, Concorso documentari italiani, Concorso internazionale ...