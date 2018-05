Dai Mondiali al Wind Summer Festival | Ilary Blasi asso pigliatutto

BOOM! Marcuzzi scalza Belen Dai Mondiali su Canale 5. La Rodriguez retrocessa su Italia1 : Alessia Marcuzzi Cartellino giallo per Belen Rodriguez. A sorpresa l’argentina non sarà più il volto femminile del post partita Mondiale di Canale 5. I piani di Mediaset sono cambiati e la scelta è ricaduta su un nome di primo piano dell’azienda di Cologno. Sarà Alessia Marcuzzi ad intrattenere gli spettatori nelle notti Mondiali dell’ammiraglia. Belen però non rimarrà a mani vuote. La Rodriguez si occuperà sempre di Russia ...

NAINGGOLAN VS CT BELGIO/ I passi falsi che hanno portato all'esclusione del Ninja Dai Mondiali : NAINGGOLAN vs Ct BELGIO: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, ecco il commento del Ninja(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:40:00 GMT)

Russia 2018 - Radja Nainggolan escluso Dai Mondiali : chi porta il ct del Belgio al suo posto : Niente Mondiale per Radja Nainggolan . Il centrocampista della Roma , tra i migliori della Serie A e d'Europa, è stato escluso per scelta tattica dal ct Roberto Martinez , che in Russia porterà al suo ...

Mondiali Russia 2018 - scandalo Belgio : Nainggolan fuori Dai convocati! : Il Belgio ha diramato la rosa dei convocati per i Mondiali di Russia 2018, non figura in lista il romanista Nainggolan Raja Nainggolan non sarà a Russia 2018. La decisione di Martinez adesso è ufficiale, una decisione davvero assurda. La rosa dei convocati del Belgio, diramata oggi dal Ct, ha al proprio interno calciatori di enorme qualità. Ma altrettanto certamente un posto per Nainggolan si poteva, si doveva trovare. Fellaini e Januzaj ad ...

Mondiali : Icardi verso l’esclusione Dai 23 convocati dell’Argentina : L’ufficialità arriverà entro il 4 giugno, ultimo giorno disponibile per comunicare i 23 giocatori che difenderanno i colori dell’Argentina in Russia, ma nella nazione sud americana si fa sempre più forte la voce che vorrebbe Mauro Icardi escluso dall’avventura Mondiale. L'articolo Mondiali: Icardi verso l’esclusione dai 23 convocati dell’Argentina sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia fuori Dai Mondiali : calano le vendite dei televisori : Il mercato dei Tv è calato del 7,3% nel 2017 e il trend negativo dovrebbe proseguire, complice anche la mancata qualificazione della Nazionale a Russia 2018. L'articolo Italia fuori dai Mondiali: calano le vendite dei televisori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vela - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia già Dai Mondiali di Aarhus 2018 : La World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela, ha stabilito i criteri di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone gareggeranno dieci categorie, le stesse presenti a Rio: cinque categorie maschili, di cui due tre singole (RS:X, Laser, Finn) e due doppie (470, 49er), e quattro femminili, di cui due singole (RS:X, Laser Radial) e due doppie (470, 49er FX), più la classe mista (Nacra 17). Rispetto a Rio non è ...

Infantino : “Italia fuori Dai mondiali? Non mettiamo coltello nella piaga” : “Ai Mondiali ci sarà il Var ma non ci sarà l’Italia? Non mettiamo il coltello nella piaga…Inghilterra-Italia? Dall’Italia ci si aspetta sempre di più ma anche gli inglesi si aspettano molto, questa sera non sarà una passeggiata per l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino a margine dell’Assemblea dell’Eca a Roma, sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in ...

Son del Tottenham deve lasciare il calcio? Molto dipende Dai prossimi mondiali Video : 2 Heung-Min #Son è uno degli uomini che ha maggiormente fatto preoccupare tutti i tifosi juventini in occasione degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Juventus. Il giocatore sudcoreano infatti aveva segnato la rete dell'1-0 nel match di ritorno, gol che sembrava aver indirizzato la qualificazione dalla parte degli spurs prima che Dybala e Higuain regalassero il successo alla vecchia signora. Tuttavia Son e la Juventus ...

Foto notevoli Dai Mondiali di danza irlandese : Altri Mondiali a cui l'Italia non partecipa, ma che vale la pena guardare lo stesso The post Foto notevoli dai Mondiali di danza irlandese appeared first on Il Post.