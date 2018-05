Da Tel Aviv stop ai visti turistici per gli indonesiani Dolore tra i cristiani

Norwegian : lancia due nuovi voli da Roma per Tel Aviv e Reykjavik (2) : (AdnKronos) – Durante la stagione invernale 2018/2019 sarà quindi possibile raggiungere da Roma Fiumicino, a bordo della flotta di Boeing 737-800 Norwegian, ben 7 destinazioni a corto raggio: oltre alle novità Tel Aviv e Reykjavik, si continuerà a volare su Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki e Tenerife Sud. Inoltre, Norwegian incrementerà le frequenze dei voli verso Oslo e Stoccolma (tutti i giorni anziché sei volta a settimana) e ...

Norwegian : lancia due nuovi voli da Roma per Tel Aviv e Reykjavik : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Norwegian lancia due nuove rotte da Roma alla volta di Tel Aviv e Reykjavik. Dal 28 ottobre, il vettore collegherà Roma Fiumicino a Israele tutti i giorni e dallo stesso giorno si potrà decollare anche verso l’Islanda due volte alla settimana (giovedì e domenica). Entrambe le rotte saranno operative non solo durante il periodo invernale, ma tutto l’anno. ‘Siamo davvero felici di annunciare ...

Norwegian : lancia due nuovi voli da Roma per Tel Aviv e Reykjavik (2) : (AdnKronos) – Durante la stagione invernale 2018/2019 sarà quindi possibile raggiungere da Roma Fiumicino, a bordo della flotta di Boeing 737-800 Norwegian, ben 7 destinazioni a corto raggio: oltre alle novità Tel Aviv e Reykjavik, si continuerà a volare su Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki e Tenerife Sud. Inoltre, Norwegian incrementerà le frequenze dei voli verso Oslo e Stoccolma (tutti i giorni anziché sei volta a settimana) e ...

'Tel Aviv the WHITE CITY" : Giovanni Lauricella Proprio in questi giorni in cui Israele è messa sotto accusa da una massiccia campagna mediatica che ha creato, in modo unilaterale, tanto sgomento nell'opinione pubblica mondiale ...

Emis Killa e Dj Telaviv fermati in aeroporto da un cane antidroga : ecco il video Video : Nella giornata di ieri le Instagram Stories di Emis Killa si sono trasformate in qualcosa di molto simile ad una puntata di Airport Security, il noto programma televisivo, in onda ormai da qualche anno su diverse emittenti televisive, in Italia come in tutto il resto del mondo. Il programma segue passo per paso le procedure del controllo bagagli e passeggeri negli aeroporti internazionali. Dj Telaviv e il cane antidroga Ovviamente una delle ...

Vittime Gaza - Ankara espelle l'ambasciatore d'Israele | Tel Aviv replica e caccia l'omologo turco : Israele espelle il console turco a Gerusalemme - Il console turco a Gerusalemme è stato convocato al ministero degli Esteri israeliano questo pomeriggio e gli è stato chiesto "di ritornare in patria ...

Iran - la minaccia a Israele "Distruggeremo Tel Aviv" : ... che sfogano a parole la rabbia frustrata di non poter difendere le loro imprese impegnate in affari con l'Iran , il ministro tedesco dell'Economia Altmeier, e chiedono di 'passare ai fatti sulle ...

Tel Aviv - città aperta : I quartieri più progressisti della capitale più giovane al mondo: per un giro al Carmel Market, un caffè a Neve Tzedek, o un bagno di sole sulla spiaggia

In Iran hanno minacciato di "radere al suolo" Tel Aviv - : "Non vogliamo il nucleare, ma, al contrario, la nostra politica è una politica di contenimento, in questa direzione ogni giorno la potenza dell'Iran cresce, Israele per questa forza non riuscirà a ...

Guerra Iran-Israele “regime Siria butti fuori iraniani”/ Generale Solemaini aiuta Assad e spaventa Tel Aviv : Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:50:00 GMT)

Israele vs Iran : “razzi su Golan”. Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv “Putin - non Trump - chiave per la pace” : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:40:00 GMT)

Giro d’Italia - la tappa di Tel Aviv a Viviani - Dennis si prende la maglia rosa : Giro d’Italia, la tappa di Tel Aviv a Viviani, Dennis si prende la maglia rosa Giro d’Italia, la tappa di Tel Aviv a Viviani, Dennis si prende la maglia rosa Continua a leggere

Giro d'Italia : Elia Viviani vince la tappa di Tel Aviv - Dumoulin perde la rosa : A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.