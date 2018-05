Da oggi al 2 giugno Eataly Roma rende omaggio alla pasta

FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. Da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia. Azzurri in campo a Trieste il 28 giugno alle ore 20. : L'evento in programma il 28 giugno alle ore 20.45 al PalaRubini di Trieste è organizzato da Master Group Sport, nuovo advisor della Federazione Italiana Pallacanestro. La prevendita dei biglietti per ...