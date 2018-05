Da Conte a Sarri | terremoto panchine Europa

Zidane scatena 'l'effetto domino' delle panchine : da Sarri a Conte - ogni tassello al suo posto : L'addio del tecnico francese al club più importante al mondo ha scatenato l'immediata reazione del calciomercato europeo. Adesso i blancos sono alla ricerca di un allenatore e proprio tale ricerca ...

Zidane scatena “l’effetto domino” delle panchine : da Sarri a Conte - ogni tassello al suo posto : Zinedine Zidane ha detto addio al suo amato Real Madrid, la panchina delle merengues adesso è vacante e dunque è iniziato il toto-allenatore per i blancos Zinedine Zidane ha sconvolto il mondo del calcio, rassegnando stamane le dimissioni dal ruolo di tecnico del Real Madrid. L’addio del tecnico francese al club più importante al mondo ha scatenato l’immediata reazione del calciomercato europeo. Adesso i blancos sono alla ricerca di ...

'Sarri-Chelsea - affare fatto : Conte esonerato' : ROMA - Ci siamo. Manca poco, anzi pochissimo, al passaggio di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea . Secondo i media inglesi sarebbe tutto ormai definito con Antonio Conte di fatto già esonerato ...

Chelsea - Sarri in pole per il dopo Conte : ANSA, - LONDRA, 23 MAG - Maurizio Sarri torna ad essere il favorito per la panchina del Chelsea dopo l'arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo il tabloid Sun è proprio il tecnico toscano la prima ...

Napoli-Torino - Sarri : 'Ciclo finito? Decide la società. De Laurentiis sContento? Ho la coscienza a posto' : Sogni di scudetto ormai messi quasi definitivamente da parte, nonostante l'aritmetica non permetta ancora alla Juventus di festeggiare il 7° tricolore consecutivo: il 2-2 del Napoli contro il Torino ...

Napoli - Sarri : "De Laurentiis non è Contento? Io ho la coscienza a posto" : Sarri e de Laurentiis - "Cosa penso delle dichiarazioni di De Laurentiis? Al presidente non devo replicare niente - dice il tecnico del Napoli a Premium Sport -: mi ha fatto vivere un'avventura ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ Un ex Juventus al posto di Sarri? "Conte è un amico e un grande colonnello" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:11:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis 'Felice se Sarri resta - ma mi guardo intorno. Conte Un amico e un gran colonnello' : Napoli - 'Il campionato non è stato falsato ma la Var va cambiata togliendo poteri agli arbitri', Aurelio De Laurentiis è chiaro nella conferenza stampa in esclusiva con la carta stampata. Nel suo ...

Napoli - dall'Inghilterra : 'Sarri va via? Pronti Conte o Benitez. In arrivo anche David Luiz' : LONDRA - Uno scambio col Chelsea o un clamoroso ritorno. Il futuro di Maurizio Sarri a Napoli è tutt'altro che certo e dall'Inghilterra fanno sapere che l'attuale tecnico dei partenopei sta scalando ...

Tra Napoli e Chelsea scambio di panchine : Sarri a Londra - Conte in azzurro? : Tra Napoli e Chelsea scambio di panchine: Sarri a Londra, Conte in azzurro? Sarri a Londra. Conte a Napoli. L’attuale tecnico degli azzurri sulla panchina del Chelsea. L’allenatore dei Blues su quella del Napoli. Uno scambio di ruoli clamoroso che sembra stia prendendo corpo. Sul fatto che Sarri possa lasciare l’Italia e approdare a Stamford […]