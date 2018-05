Cuba | 100 crolli parziali di edifici L' Avana per piogge

Incidente aereo a Cuba - una Cubana naturalizzata italiana fra le oltre 100 vittime : C’è anche una cittadina Cubana naturalizzata italiana nella lista dei passeggeri del Boeing 737 che si è schiantato poco dopo il decollo all’Avana con 109 persone venerdì 18 maggio. L’Unità di crisi della Farnesina è in contatto con la famiglia in Italia per dare assistenza anche se le autorità Cubane non hanno ancora terminato le verifiche. Erano le 19 e 08 in Italia, le 12 e 08 dell’Avana quando il volo si è schiantato poco dopo il decollo ...