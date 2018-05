Crema viso | come sceglierla per l’estate

vanityfair

(Di giovedì 31 maggio 2018) Bere molto (almeno 1 litro e mezzo al giorno) è una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché il «serbatoio d’acqua» della nostra pelle in estate va spesso in riserva quando meno ce lo si aspetta: «La pelle di un adulto è costituita circa dal 70% di acqua , di cui buona parte è contenuta nel derma», ci spiega Monica Candelli, External Beauty Trainer del marchio Eau Thermale Avène. Non solo, al tatto la pelle poco idratata diventa più ruvida e meno elastica. Il segreto, dunque, è aumentare (e poi mantenere) le scorte individuando delle formule super idratanti, non grasse, non appiccicose, caratterizzate da texture scorrevolil’acqua, che invitano subito il gesto dell’applicazione. E se tutto questo non basta nella beauty routine serale potete aggiungere un extra con una maschera idratante. LEGGI ANCHEMaschere: arrivano le nuove generazioni COSA SUCCEDE ...