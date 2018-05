Cottarelli | Un esecutivo politico è la soluzione migliore per il Paese

Governo - Cottarelli rimette il mandato : “Meglio un esecutivo politico di uno tecnico. Così meno incertezza” : “È stato un onore lavorare per il Paese, anche se per pochi giorni. La formazione di un Governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Auguri di cuore al nuovo Governo, che spero possa essere formato al più presto”. Sono le parole dell’economista Carlo Cottarelli, che ha dato notizia di aver rimesso l’incarico al presidente della ...

Governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nel frattempo Cottarelli ha comunque messo a punto la lista dei ministri per quell’esecutivo di garanzia che dovrebbe portare il Paese alle elezioni, se dovesse fallire anche l’ultimo tentativo di intesa tra M5S e Lega, meglio se all’inizio del prossimo anno dopo l’approvazione della legge di bilancio oppure tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.Con il passare delle ore ...

Governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Oltre al nodo relativo al titolare del ministero dell’Economia, si tratta di capire se lo scenario potrebbe cambiare anche con l’offerta al Carroccio della guida dell’esecutivo, ruolo per il quale M5S continua a candidare Giuseppe Conte. Tutte questioni al centro di una lunga e complessa trattativa che proseguirà nelle prossime ore, mentre Cottarelli continua ad aspettare. Composta la squadra, si tratta di ...

Governo : Mattarella e Cottarelli non forzano - tempo per esecutivo politico/Adnkronos : Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Due incontri informali, al mattino e al pomeriggio, alla fine le stesse conclusioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, decidono di congelare la nascita del Governo di garanzia, per verificare se sia ancora possibile dar vita ad un esecutivo politico, fondato sull’intesa tra M5S e Lega.In mezzo un colloquio, sempre informale, tra ...

Governo - il Quirinale : “Non si forzano tempi per esecutivo politico”. Di Maio ricevuto da Mattarella - Cottarelli in standby : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Governo ultime notizie - Cottarelli attende M5s-Lega/ Salvini : “ok esecutivo con Di Maio e Meloni - oppure voto” : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Governo : Di Maio - da M5S no a Cottarelli - esecutivo politico o voto (2) : (AdnKronos) – Per Di Maio, “o si fa un Governo politico o si va al voto”. L'articolo Governo: Di Maio, da M5S no a Cottarelli, esecutivo politico o voto (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - Cottarelli : "POSSIBILE ESECUTIVO POLITICO"/ M5s-Lega - Salvini o Giorgetti premier? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta consultazioni COTTARELLI oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:08:00 GMT)

Cottarelli : "Spiraglio per governo politico" | Salvini : "No a Di Maio ok a esecutivo di emergenza | Interessi sui Btp volano al 3% : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli Interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Governo Cottarelli - i ministri : solo professori e prefetti per l’esecutivo a termine : All’ex commissario alla spending rewiew potrebbe andare anche l’Economia. I nomi di Tronca o Mosca per gli Interni, Massolo per lo Sviluppo economico

Cottarelli contestato alla Camera : “Vogliamo un esecutivo votato dagli italiani” : Dopo aver accettato con riserva l’incarico di presidente del Consiglio, Carlo Cottarelli si è recato alla Camera per parlare con il presidente Roberto Fico. All’entrata di Montecitorio, l’ex commissario alla spending review è stato contestato da un piccolo gruppo di cittadini: “Vogliamo un governo votato dagli italiani” ha urlato un uomo. L'articolo Cottarelli contestato alla Camera: “Vogliamo un esecutivo ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Esecutivo Cottarelli nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...