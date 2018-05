Cottarelli ha rimesso il mandato | Conte convocato al Colle

Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato : Dopo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo per appoggiare Giuseppe Conte, che potrebbe essere presto il nuovo presidente del Consiglio incaricato The post Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato appeared first on Il Post.

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi ! Convocato Cottarelli | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina