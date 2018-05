Cottarelli a colloquio informale con Mattarella : Il premier incaricato Carlo Cottarelli è a colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un incontro informale, altro segnale che l'ultima trattativa M5S-Lega potrebbe essere vicina a un punto di svolta.

**Governo : Cottarelli da Mattarella - colloquio informale** : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarellli, è nuovamente al Quirinale per un colloquio informale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non si tratta quindi di un’udienza formale per lo scioglimento o meno della riserva. Risulta ancora difficile fare previsioni sugli sviluppi a breve della crisi. L'articolo **Governo: Cottarelli da Mattarella, colloquio informale** sembra ...

"SAVONA E UN MASSONE" - DI MAIO E M5S IN IMBARAZZO/ Retroscena sul colloquio con Cottarelli : impazza l'hashtag : "Savona è un massone", Di MAIO e M5s in IMBARAZZO: indiscrezione del Corriere sul colloquio con Carlo Cottarelli, il Partito Democratico parte all'attacco(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:21:00 GMT)

Cottarelli - colloquio informale al Colle : Un’altra giornata di tensione sui mercati e nella politica. Il premier incaricato è risalito al Quirinale. Di Maio prova a rilanciare un governo giallo-verde. Salvini preferisce battere sulle elezioni rapide, ma non in piena estate

Cottarelli a colloquio con Mattarella : 16.32 Carlo Cottarelli è giunto al Quirinale per il colloquio con Sergio Mattarella. Il premier incaricato dovrebbe sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri al capo dello Stato.

Il discorso di Cottarelli dopo il colloquio con Mattarella Live : dopo il fallimento del tentativo con Conte sostenuto da Lega e M5S, il capo dello Stato sceglie un premier «neutrale»

Cottarelli a colloquio con Mattarella - Lega e 5Stelle furiosi : " Assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale. " Attribuire al Parlamento ...

Cottarelli a colloquio da Mattarella. Salvini a Berlusconi : “Se vota sì salta l’alleanza” : Dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, alle 11.30 al Quirinale è arrivato Carlo Cottarelli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha convocato per valutare la strada che porti alla formazione di un governo ne...