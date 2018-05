Cosa ha detto Juncker sugli italiani e il sud Italia

Matteo Salvini - il retroscena di Augusto Minzolini : 'A Cosa ha detto no' : Questo al netto dello stallo che sembrerebbe risolto sul governo con la nomina di Giovanni Tria all'Economia al posto di Paolo Savona , tutto, infatti, resterebbe possibile nel breve-medio termine, . ...

“Il cuore… Ecco Cosa ho”. La salute di Bianca Atzei - non l’aveva mai detto prima. Oggi racconta tutto : L’Isola dei Famosi è finita da un pezzo, ma Bianca Atzei, una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione andata in onda, è sempre più vicina a un ex compagno d’avventura: Jonathan Kashanian. È un gossip freschissimo quello che vorrebbe i due isolani insieme. Il feeling, d’altronde, era chiaro a tutti in Honduras. Ma la voce ha cominciato a circolare quando lui ha rivelato di non sapere bene che tipo di ...

Cosa ha detto Varoufakis a proposito di Mattarella - Salvini e Savona : L'uomo che ha cercato di gestire la crisi greca senza riuscire ad avere ragione dell'Europa oggi critica il Quirinale. Con la scelta di respingere il candidato di Lega e M5S, l'economista Paolo Savona, al ministero delle Finanze e affidare invece a Carlo Cottarelli l'incarico di formare il nuovo governo italiano, il presidente Sergio Mattarella ha fatto un "regalo fantastico" alla destra. Ne è ...

Cosa ha detto davvero il commissario Oettinger sugli elettori italiani : Il virgolettato che sta girando sui giornali italiani era la libera – liberissima – sintesi di un giornalista The post Cosa ha detto davvero il commissario Oettinger sugli elettori italiani appeared first on Il Post.

'Cosa?'. Sì - l'ha detto. Totti - santo cielo : che gaffe clamorosa! : Per la cronaca, Vettel non ha vinto, ma ha 'vinto' lui, Francesco, che si è reso protagonista di una clamorosa gaffe grammaticale. L'ultima di una lunga serie. Probabilmente preso dall'emozione, ...

“Cosa?”. Sì - l’ha detto. Francesco Totti - santo cielo : che gaffe clamorosa! E succede tutto in diretta : I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell’anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l’occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato ...

Paola Di Benedetto confessa il ritocchino : ecco Cosa si è rifatta : Paola Di Benedetto confessa il ritocchino, svelando di essersi rifatta il naso prima di iniziare una carriera in tv. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, sui social erano circolate moltissime foto in cui veniva mostrato il prima e il dopo della celebre Madre Natura. Negli scatti la modella sfoggiava un naso piuttosto pronunciato, molto diverso da quello che ha oggi. La Di Benedetto non aveva mai detto la sua su questo tema, ...

"Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà". Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Rivendica la sua previsione che l’Italia avrebbe avuto un governo giallo-blu. Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all’Economia, “con lui può ripartire l’economia” e si gode il momento: “Il mondo intero sta guardando l’Italia”. Steve Bannon, 64 anni, ex consigliere di Donald Trump, è in Italia, forse per incontrare Salvini ...

La Direzione artistica del TVE interviene su Luca Fiorino - M5S - : 'Cosa si vuol far pagare di aver detto "consulente" al posto di "... : Luca, per evitare "chiacchiere" non è stato presente negli spettacoli all'interno dei cartelloni del teatro di Messina rinunciando al suo lavoro, così come io ho rinunciato alle mie compagnie. Luca ...

Paola Di Benedetto/ Tra Francesco Monte e Matteo Gentili - Cosa racconterà? (Matrix Chiambretti) : Paola Di Benedetto, tra Francesco Monte e Matteo Gentili, cosa racconterà nello studio di Canale 5 dove sarà ospite in seconda serata oggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:12:00 GMT)