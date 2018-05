Cosa c' è nel nuovo BergamoPost che dall' 1 giugno è in edicola

Rugby - Test Match giugno 2018 : “Italia XV” non si discosta da quanto visto nel Sei Nazioni. Cambierà qualCosa contro il Giappone? : “Italia XV” la selezione che affronterà sabato mattina a Nagano, in Giappone, alle ore 7.00 italiane, gli Yamaha Jubilo, nel primo Test Match di giugno, ricalca, nella sua formazione iniziale, quella vista all’opera per gran parte del Sei Nazioni, defezioni a parte: saranno però possibili cambi illimitati e quindi verranno ruotati tutti gli effettivi. C’erano da rimpiazzare le assenze di Sergio Parisse, tenuto a riposo, ...

Il Fronte Repubblicano è un tentativo di nascondere che nessuno nel Pd ha qualCosa da dire : La cronaca recente ha visto l'ora presidente Macron guidare una sorta di Fronte Repubblicano alla vittoria durante il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, riuscendo a fermare la ...

Cosa non torna nella finta morte del giornalista russo : Roma. Arkadi Babchenko non è morto. La moglie lo aveva trovato in una pozza di sangue fuori dalla porta di casa a Kiev, lo aveva visto salire moribondo sull’ambulanza e poi i medici e la polizia erano tornati indietro per dirle che era morto durante il tragitto. Nessuno credeva davvero che le indagi

Enrico Mentana - retroscena su Di Maio e Mattarella : 'Cosa succederà nelle prossime 24 ore' : Si attendeva la chiusura della Borsa, alle 17.30, per l'annuncio dal Quirinale sul governo. Ma la campanella è suonata a Piazza Affari, e poi un'altra ora è passata, senza che dal Colle arrivassero ...

Che Cosa c’è nell’aggiornamento di Fifa 18 dedicato ai Mondiali : (Foto: Electronic Arts) Con un paio di settimane di anticipo sull’inizio dei Mondiali, Electronic Arts ha rilasciato come promesso l’aggiornamento software che rende il suo Fifa 18 pronto a simulare realtà alternative a tema Coppa del Mondo di Russia. Il pacchetto si può scaricare dalla giornata di ieri su PlayStation4, Xbox One, Origin per pc e Nintendo Switch, e contiene diverse novità. La prima è chiaramente la presenza delle 32 ...

Medici scioccati. Va in ospedale in condizioni assurde e nel di dietro ha qualCosa di molto strano : Lui sostiene che si è trattato di un ‘banale’ incidente avvenuto nella doccia, ma per i Medici che lo hanno soccorso invece le cose sarebbero andate in modo molto diverso. Un giovane uomo di New Dheli (India) si è recato di corsa in ospedale a causa di un’esperienza piuttosto singolare. Mentre si stava lavando è scivolato, ma invece di cadere come capita a tutti, è atterrato con le natiche sul soffione che è penetrato ...

Di Maio smentito dal Colle - Salvini fa scena muta : Cosa non torna nel "caso Savona" : Come si è arrivati ad una delle crisi istituzionali più drammatiche della storia Repubblicana? Nelle ultime ore sono emersi nuovi elementi che possono risultare utili a ricostruire un quadro d’insieme di ciò che è...

Crisi di governo - la tv stravolge i palinsesti : Cosa cambia nella programmazione : Il momento delicatissimo della politica italiana non poteva non ripercuotersi anche sui palinsesti televisivi di una delle giornate più complicate della storia recente...

Twitter : c’è un trucco per vedere Cosa scrivevano gli utenti nel 2008 : Andy Baio, ex direttore tecnico di Kickstarter, ha condiviso online un metodo molto semplice per vedere com’erano nel 2008 i tweet delle persone che si seguono oggi su Twitter. E’ sufficiente scrivere nel campo di ricerca: “filter:follows until:2008-05-25 -filter:replies”. E’ anche possibile fare ricerca sui propri vecchi tweet aggiungendo: “from:nomeutente”. Così facendo è possibile osservare come il ...

Gaffe L’Eredità/ Video - “Cosa faccio nella vita? Schifo!”. Il precedente a luci rosse di Davide… : Gaffe L'Eredità, Video: “Cosa fai di bello nella vita?" e lui risponde "Schifo". Diventa virale in breve tempo la risposta del concorrente del noto quiz show condotto da Carlo Conti(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:39:00 GMT)

Paolo Savona - ecco Cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

L’eredità - la gaffe virale/ Video - Carlo conti : “Cosa fai di bello nella vita?”. La risposta surreale : L'eredità: il Video della gaffe virale del concorrente del game show di Raiuno che ha scatenato le risate di Carlo conti, del pubblico in studio e degli utenti dei social.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:41:00 GMT)

“Cosa fai nella vita?” : “Schifo” - virale la risposta del concorrente de L’Eredità : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T17:02:30+00:00 ROMA – “Cosa fai nella vita?”: “Schifo”. Questo semplice scambio di battute tra Carlo Conti e un concorrente de L’Eredità sta facendo il giro del web. È ormai virale, infatti, la risposta che il ragazzo di Lodi ha dato al conduttore, durante la presentazione al preserale di Rai 1. Grosse risate […] L'articolo “Cosa fai nella vita?”: “Schifo”, virale la risposta del concorrente de L’Eredità ...

L’Eredità - concorrente spiazza tutti : “Cosa faccio nella vita? Schifo” (video) : Un concorrente de L’Eredità spiazza tutti così (video) Su Rai1 va in onda una normale puntata de L’Eredità. Ad un certo punto, però, succede qualcosa di inaspettato. Carlo Conti presenta al pubblico Tommaso A. Fasoli, da Lodi e gli chiede “Cosa fai di bello nella vita?“. Ma il concorrente spiazza tutti con queste parole: “Schifo“. […] L'articolo L’Eredità, concorrente spiazza tutti: “Cosa ...