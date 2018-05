Corte d’Appello | confermati i due punti di penalizzazione al Bari

Concordia - Corte d’Appello : Schettino deturpò il Giglio - paghi 5mila euro : Concordia, Corte d’Appello: Schettino deturpò il Giglio, paghi 5mila euro Confermata l’ammenda per deturpamento di bellezze naturali che era stata inflitta al capitano in primo grado dal tribunale di Grosseto Continua a leggere L'articolo Concordia, Corte d’Appello: Schettino deturpò il Giglio, paghi 5mila euro proviene da NewsGo.

La decisione del Tribunale britannico respinge i ricorsi dei genitori, che puntavano sulla sopravvivenza inaspettata del bambino nonché sulla cittadinanza Italiana concessa ad Alfie per invocare la libertà di circolazione interna all'Ue, di cui il Regno fa ancora parte

Corte d’Appello respinge ricorso procura Figc su Catanzaro-Avellino : La Corte Federale d’Appello a sezioni unite ha respinto il ricorso del procuratore federale avverso la sentenza del Tribunale federale nazionale, che lo scorso 19 dicembre aveva prosciolto i club Catanzaro e Avellino e i sette tesserati delle due società nell’ambito del procedimento relativo alla presunta combine della gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013. La Corte ha parzialmente accolto il ricorso di Francesco Cozza, ...

La Corte d’Appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

Kiko : vince anche in Corte d’Appello battaglia legale contro Wycon : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – La Corte d’appello di Milano ha confermato quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d’autore contro Wycon. E’ stata infatti convalidata l’inibitoria, con l’ordine di modificare i negozi Wycon Cosmetics presenti sul territorio nazionale ...

La prima sezione della Corte sportiva d'appello nazionale ha respinto il ricorso del Venezia contro la squalifica per una giornata del tecnico Filippo Inzaghi. confermata anche la multa di 5.000 euro.

Bonus mamma - per la Corte d’Appello di Milano spetta a tutte le donne straniere : La Corte d’Appello di Milano ha emesso oggi una sentenza che dà ragione alle mamme straniere: ha respinto il ricorso dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva appunto ordinato all’Istituto di riconoscere il Bonus di 800 euro alle neo-mamme prive di permesso di soggiorno lungo.Continua a leggere

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...