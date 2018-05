: DOMANI IL MINISTRO RUSSO LAVROV A PYONGYANG PER COLLOQUI Kim Yong-chol, ex capo dei servizi militari di intelligen… - parlamentonews : DOMANI IL MINISTRO RUSSO LAVROV A PYONGYANG PER COLLOQUI Kim Yong-chol, ex capo dei servizi militari di intelligen… - marcomorini72 : RT @A_Pandolfo: Dall'altra parte del mondo stanno facendo pace le Coree.. e qui in Italia non troviamo un ministro? Spiegatemi #VogliamoSav… - A_Pandolfo : Dall'altra parte del mondo stanno facendo pace le Coree.. e qui in Italia non troviamo un ministro? Spiegatemi… -

Ildegli Esteri, è arrivato in Corea del Nord su invito della controparte, Ri Yong-ho, nel mezzo dei preparativi del summit di Singapore tra il presidente Usa, Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. E' la prima visita del capo della diplomazia russa in Corea del Nord in 9 anni. Al centro dei colloqui questioni di reciproco interesse, gli ultimi sviluppi dell'atteso vertice del prossimo 12 giugno Usa-Corea del Nord e la questione della denuclearizzazione della penisola coreana.(Di giovedì 31 maggio 2018)