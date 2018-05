Corea del Nord | Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump

Casa Bianca : “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” : Casa Bianca: “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” Casa Bianca: “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” Continua a leggere L'articolo Casa Bianca: “Segni di progresso verso vertice con Corea del Nord” proviene da NewsGo.

Papa : atleti di Corea del Nord e del Sud insieme all'udienza generale : Uno solo è lo Spirito , cfr 1 Cor 12,4, , ma venendo a noi porta con sé ricchezza di doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timore di Dio, cfr Rito della ...

Chi sono gli hacker della Corea Nord : (foto: Getty Images) La Corea del Nord è la più imponente potenza dell’hacking mondiale. Gli hacker sono istruiti dal Reconnaissance General Bureau, l’agenzia di intelligence nazionale che guarda all’estero, l’omologo della Cia americana. Quando sono pronti per l’impiego, gli hacker vengono dislocati fuori dai confini, di norma nei paesi che hanno le migliori infrastrutture internet e dai quali possono sferrare attacchi di ogni sorta ...

Corea del Nord - il braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore : ... ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un'eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo. Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una ...

Usa e Giappone contro Corea del Nord : "La denuclearizzazione è obbligatoria" : Il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro Giapponese Shinzo Abe hanno una priorità comune ora: imporre lo smantellamento di tutto l'arsenale nucleare di Pyongyang . La comunione di ...

Corea del Nord invia ex capo dei servizi segreti a New York : Uno dei principali generali della Corea del Nord sta per partire per gli Stati Uniti per una rara e sorprendente visita mentre sono in atto i preparitivi per lo storico incontro tra il presidente ...

Corea del Nord - esperti : in caso di accordo necessari fino a 10 anni per la denuclearizzazione : Secondo uno studio pubblicato da esperti della Stanford University ci vorranno almeno 10 anni per l’applicazione di qualsiasi accordo diplomatico che Donald Trump potrà raggiungere con Kim Jong-un per la denuclearizzazione della Corea del Nord. La Casa Bianca al momento sta cercando di verificare quanto Pyongyang sia veramente disposta a rinunciare al suo programma nucleare prima dell’incontro del 12 giugno a Singapore. Tre studiosi ...

Corea del Sud vince in amichevole 2-0 con Honduras : Vittoria per 2-0 della Corea del Sud contro l’Honduras nell’amichevole di preparazione ai Mondiali che si è giocata a Daegu. Gli asiatici passano in vantaggio al 60′ grazie a un gol del giocatore del Tottenham, Son Heung Min, raddoppio al 73′ di Moon Seon Min. La nazionale sudCoreana è stata inserita nel gruppo F assieme a Germania, Svezia e Messico. (AdnKronos) L'articolo Corea del Sud vince in amichevole 2-0 con ...

Corea del Nord - alto papavero a New York per definire summit : Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare NordCoreana e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Pyongyang è giunto a Pechino da dove prenderà un ...

Corea del Nord - alto papavero a New York per definire summit : Corea del Nord, alto papavero a New York per definire summit Corea del Nord, alto papavero a New York per definire summit Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, alto papavero a New York per definire summit proviene da NewsGo.

Summit con Kim - Trump loda potenziale economico Corea del Nord : Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord Continua a leggere L'articolo Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord proviene da NewsGo.

Corea del Nord : torna in agenda summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordCoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

Kim Jong-un vede il leader della Corea del Sud : “Ora c’è la volontà di incontrare Trump” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la «sua ferma volontà» di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia ufficiale nordCoreana Kcna dopo l’incontro a sorpresa di sabato tra Kim e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, nel villaggio di confine di Panmunjom. Durante l’incontro, Kim ha confermato l’int...