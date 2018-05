Conte | verso un governo di 17 ministri | ecco i nomi

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S verso l'accordo Vertice Conte - Salvini - Di Maio : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

Verso il No del Quirinale a Savona. Dopo Di Maio e Salvini - Conte da Mattarella - sale il rischio voto : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

Pensioni - verso il Governo Conte : attese novità sullo stop alla Fornero Video : Ormai è certo: si va verso un Governo giallo-verde [Video]che riaccende le speranze di chi da anni attende ormai il superamento della riforma Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal Governo tecnico guidato dal professore Mario Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare i larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia. Governo politico sara' quello che sta per nascere con la guida del professore Giuseppe Conte, come ...

Incarico a Giuseppe Conte : le tappe verso il governo Lega-M5S - : Il presidente del Consiglio incaricato ha avviato l'iter che dovrebbe portarlo al varo del nuovo esecutivo. Il primo passo è l'incontro con i presidente di Camera e Senato. CHI È Giuseppe Conte - LO ...

Governo : l'enigma Conte premier e Giorgetti verso l'Economia : ... con una squadra di ministri ancora in corso di definizione ma che dovrebbe rispettare le previsioni delle ultime ore: tramontata l'ipotesi del professor Paolo Savona all'Economia, che dovrebbe ...

Sergio Mattarella furibondo al Quirinale - Giuseppe Conte verso il passo indietro : rinuncia al ruolo di premier? : Non solo per Conte, ma anche per il fatto che all'Economia è stato nei fatti proposto Paolo Savona , in primissima linea contro l'euro. Ma a far infuriare più di tutto Mattarella, secondo Dago , il ...

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte. Sergio Mattarella, dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convocare il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico, guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Governo : verso palazzo Chigi Conte - il prof col ‘pallino’ della semplificazione : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Riporrò il massimo impegno su obiettivi molto ambiziosi: rendere più efficiente la pubblica amministrazione e semplificare rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini” tagliando innanzitutto le leggi inutili, una “rigorosa e spietata” semplificazione. Giuseppe Conte esordiva così al Salone delle fontane all’Eur da neo candidato ministro per la Pa, la deburocratizzazione ...

Mattarella convoca M5S alle 17 - 30 Lega alle 18. Conte verso Palazzo Chigi : "Stamattina abbiamo chiuso su nome del premier e squadra di governo e speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani. Si tratta di un nome equilibrato che soddisfa noi e loro, ora aspettiamo un segnale dal Quirinale Segui su affaritaliani.it

M5S-Lega - intesa chiusa : il prof Conte verso Palazzo Chigi - sorpresa Savona all'Economia : La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier...

Intesa Lega-M5S : domani al Colle Conte verso Palazzo Chigi : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'Intesa in realtà non sia del tutto ...

Lega-M5S - accordo sul premier : ?pronto Conte - Di Maio verso Lavoro-Mise e Salvini agli Interni : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Spuntano i primi nomi dei ministri. Il leader della Lega accreditato per il dicastero degli Interni....

Salvini-Di Maio - accordo Chiuso : Conte verso Palazzo Chigi - rebus squadra : È Giuseppe Conte, secondo diverse fonti parlamentari, il nome in pole per Palazzo Chigi. Nessuna conferma ufficiale arriva né dalla Lega né dal M5S ma nelle ultimissime ore il...