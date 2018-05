Conte ha accettato l' incarico Presentata la lista dei ministri

ilgiornale

(Di giovedì 31 maggio 2018) Abbiamo un governo. Il patto è stato fatto. Raggiunto l'accordo tra M5s e Lega. Ad annunciarlo è stato il capogruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti. Dopo una giornata fitta di trattative e di voci che si rincorrevano sulla squadra dei, dopo un incontro fiume tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, arriva l'annuncio dei due leader: "Ci sono le condizioni per un governo politico, per un esecutivo M5s-Lega".Salvini e Di Maio hanno dunque trovato la quadra per far nascere il governo gialloverde con il nome dia palazzo Chigi. Nel nuovo schema dell'esecutivo il professor Paolo Savona va agli Affari Europei, mentre Giovanni Tria dovrebbe andare in via XX Settembre per la poltrona di ministro dell'Economia. Questo il nodo sciolto che ha dato il semaforo verde al nuovo esecutivo. Nel governo non ci sarà Fratelli d'Italia che però ha annunciato la sua astensione per il voto di ...