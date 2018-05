Conte e il «ritorno» al governo Al Corriere | «Di no euro  non si è mai

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...

Cagliari Contestato al ritorno da Verona : Cagliari contestato dai tifosi dopo la sconfitta subita a Verona. Ieri a tarda sera un gruppo di supporter ha atteso la squadra all'arrivo in aeroporto per un confronto con allenatore e giocatori. ...

Maeba - Mina e Paolo Conte/ Le basi di Boosta per il ritorno in versione "aliena" : Esce alla vigilia dei asuoi 78 anni il nuovo disco di Mina, appuntamento annuale da non perdere per i suoi fan, intitolato "Maeba" contiene un duetto in napoletano con Paolo Conte(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:27:00 GMT)