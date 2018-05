Conte al Colle da Mattarella per l' incarico ' Governo politico' Accordo M5S-Lega Tria

Governo - c'è l'intesa Lega-M5s : Conte salito al Colle | Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri | Foto : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un Governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Cottarelli ha rimesso il mandato - Conte convocato al Colle : Roma, 31 mag. , askanews, Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale al termine del colloquio tra ...

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5s col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...

Di Maio rilancia il governo Conte : 'Savona dentro ma non al Tesoro'. Colle valuta con 'grande attenzione'. Salvini : ci penso ma no a ... : 'Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell'Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello europeo ...

Governo ultime notizie - Di Maio : “Conte con Savona ma non al Mef”/ Attesa Colle e Cottarelli : Salvini medita : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:07:00 GMT)