Concerto per la festa del 2 giugno 2018 in diretta su Rai 1

Il Concerto di J-Ax e Fedez a San Siro è sold-out - arrivano i ringraziamenti : “Con noi 75000 persone” : Il concerto di J-Ax e Fedez è sold-out. A dichiararlo è J-Ax sulla sua pagina ufficiale, nella quale ricorda gli esordi e si consola pensando che, il 1° giugno, sarà accompagnato da 75000 persone. L'artista è infatti pronto al grandissimo evento che ha concepito con il collega Fedez, per il quale sono già stati venduti 75000 biglietti. Il palco centrale ha infatti permesso l'accesso a un bacino molto più ampio di pubblico, come accade nei ...

Katy Perry : ecco gli orari e tutte le informazioni utili per il Concerto di Bologna : Carichissimi per il 2 giugno! The post Katy Perry: ecco gli orari e tutte le informazioni utili per il concerto di Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Prezzi dei biglietti in prevendita per il Concerto di Annalisa al Teatro Romano di Verona : Il concerto di Annalisa al Teatro Romano è finalmente ufficiale. Dopo le date già annunciate per il Bye Bye Tour, l'artista di Savona ha annunciato un live ospitato dalla splendida location di Verona. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con Prezzi suddivisi per settori. Resa disponibile la Poltronissima, la Platea Centrale Numerata, la Platea Laterale Numerata e la Gradinata non numerata. I ...

Elio e le Storie Tese ancora insieme per “Un ultimo esplosivo Concerto” : Il 29 giugno Elio E LE Storie Tese, la band musicalmente più eterogenea, sicuramente la più imprevedibile della storia della musica italiana, riuniscono per un esplosivo ultimo concerto gli artisti più inaspettati sul palco del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo). L’ultimo grande show prima dello scioglimento rispecchierà l’anima della band: sul palco da PIERO PELÙ a GEPPI CUCCIARI, da CRISTINA D’AVENA a MACCIO CAPATONDA; torna ...

Vip Pass per Radio Italia Live – Il Concerto a Milano a giugno : come partecipare al gioco : Vip Pass per Radio Italia Live - Il concerto sono in palio con eprice. L'evento è in programma a Milano per il prossimo 16 giugno ed accoglierà sul palco numerosi ospiti, artisti Italiani ed internazionali del mondo della musica pop e rap. Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta su Real Time e su Nove il 16 giugno dalle ore 19.10. L'ingresso al concerto è libero e gratuito e con eprice.it i fan hanno la possibilità di ...

Provvedimenti di circolazione per Concerto 1 giugno piazza Duomo a Catania : In occasione del concerto “Carmen Consoli & Friends“, in programma venerdì 1 giugno in piazza Duomo, la direzione Polizia municipale

Pro Loco trentine * Edizione 2018 Tutti#fuori - In 9.000 alla Festa DI PERGINE VALSUGANA E AL Concerto DI IRENE GRANDI - : ... ingrediente base del fare Pro Loco, è la base per sviluppare cittadinanza attiva: far sentire le persone parte di un tessuto sociale porta benefici universalmente riconosciuti dalla scienza." Con ...

Grande successo a Mottola per Il Concerto Pro Terra Santa con i delegati Capozzolo e Gravina : Mottola. Il Concerto pro Terra Santa al Villa Natìa di Mottola, organizzato dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Luogotenenza per

Il Concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà - arriva l’ok dalla Prefettura : “Speriamo che venga a sentirci anche il Soprintendente” : Tutto è bene quel che finisce bene: il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà. Dopo giorni di polemiche e lo stand-by da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, il concerto della band in Piazza Maggiore è Stato finalmente confermato. Via libera definitivo, dunque, per il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno, nella storica Piazza Maggiore. Un concerto gratuito che, nei giorni scorsi voleva essere ...

Pino Daniele - per il Concerto blindata l'area dello stadio : Mentre le backing band completano gli arrangiamenti necessari al concertone del 7 giugno al San Paolo e i biglietti per l'omaggio al Lazzaro Felice vanno a ruba nelle prevendite autorizzate , ormai ...

Concerto gospel per 'Smile again' al Giovanni da Udine : Venerdì 25 alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è previsto un grande Concerto gospel per raccogleere fondi a favore di Smile Again . L'evento è organizzato e promosso dalla Associazione Smile ...

Prime curiosità sul tour di Ermal Meta in estate - tante sorprese per ogni Concerto : “Ho preparato scalette diverse” : Svelate le Prime curiosità sul nuovo tour di Ermal Meta in estate, in partenza il 28 giugno da Fiorenzuola D'Arda in provincia di Piacenza. Dopo l'anteprima al Forum di Assago a Milano con il concerto evento del 28 aprile, Ermal Meta torna a calcare i palchi delle principali città italiane! Rientrato da poco dall'esperienza a Lisbona all'Eurovision Song Contest, dove con Fabrizio Moro ha conquistato il quinto posto della classifica finale, ...

Ben Harper in Italia nel 2018 - unico Concerto per The Innocent Criminals : biglietti in prevendita : Ufficiale il ritorno di Ben Harper in Italia nel 2018, con un concerto per The Innocent Criminals da tenere allo Sferisterio di Macerata in piena estate. La data fissata è quella del 14 agosto, quella nella quale l'artista andrà a proporre The Innocent Criminals. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita fisici dal 25 maggio alle ore 10. I tagliandi di ingresso saranno disponibili anche sulle piattaforme ...

Corrs in Concerto per gli embrioni - l’esperto : “La musica favorisce lo sviluppo del 5%” : Le vibrazioni musicali aumentano il tasso di successo della fecondazione in vitro del 5% e migliorano lo sviluppo embrionale. Ne sono convinti all’Institut Marquès, dove tutti gli incubatori in cui gli embrioni si sviluppano hanno un sistema di musica incorporato. Di recente, gli embrioni che abitano gli incubatori della clinica hanno assistito a un vero e proprio concerto live: Sharon Corr, membro del popolare quartetto irlandese The Corrs, si ...