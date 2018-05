Concerto Jovanotti

Giulia De Lellis e Andrea al Concerto di Jovanotti : tutti i dettagli : Giulia De Lellis e Andrea Damante allo stesso concerto di Jovanotti: è arrivata la dedica d’amore? Inutile ricordare ogni volta che Giulia e Andrea sono due degli ex protagonisti di Uomini e Donne più amati dai telespettatori della trasmissione. Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, la De Lellis e Damante hanno ottenuto […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea al concerto di Jovanotti: tutti i dettagli proviene da ...

Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne : al Concerto di Jovanotti con Nilufar : Nicolò Ferrari a Uomini e Donne: il corteggiatore porta la tronista Nilufar Addati al concerto di Jovanotti. Non macano le discussioni in studio con il rivale Giordano Mazzocchi.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:05:00 GMT)

Concertone e Jovanotti - ma anche Sfera e tanti altri : i concerti a Roma : LUNEDI' 30 APRILE Rock/Jovanotti, fino al 2 maggio al Palalottomatica Ultimi giorni per godersi Jovanotti , che con una struttura curata nel minimi particolari, dalla scenografia ai suoni, e con una ...

Fiorello torna in onda su Rai Uno? Lo ‘spoiler’ di Jovanotti durante il Concerto : Il problema alle corde vocali annunciato da Jovanotti nei giorni scorsi si è risolto alla grande, considerando le...

I NoVax contro Jovanotti dopo il Concerto a Bologna : “Evita il pistolotto sulla scienza” : I NoVax contro Jovanotti dopo il concerto a Bologna. I contrari ai vaccini non hanno gradito le esternazioni dell'artista e sono intervenuti contro di lui sui social, nel quali hanno espresso il loro disappunto in merito alle dichiarazioni di Lorenzo Cherubini nel corso del suo ultimo concerto a Casalecchio di Reno. Queste le parole spese dall'artista sul palco del concerto che ha tenuto nel palasport alle porte di Bologna: "Io faccio una ...

Benevento - matrimonio rap : Ave Maria? No - Jovanotti/ Video - “Oh vita” e benedizione con biglietti Concerto : Benevento, matrimonio rap: niente Ave Maria, c'è Jovanotti: Video. Prete celebra nozze con “Oh vita” e benedizione gli sposi con i biglietti del concerto. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:26:00 GMT)

Vaccini - Jovanotti durante il Concerto di Bologna : “Si fanno le ricerche su internet ma poi ci si affida a chi ne sa di più!” : In occasione del concerto tenuto a Bologna, Jovanotti ha parlato di fake news e di Vaccini. Il popolare cantante ha dichiarato: “Io posso fare una ricerca su internet ma c’è gente che ha dedicato la vita allo studio delle malattie, allo studio delle cure. Queste persone hanno passato la loro intera vita allo studio della medicina: è faticoso, io non credo che siano lì per fregare il prossimo: si può andare su internet ma poi ci si ...

Jovanotti annulla il Concerto. Il medico : "Stop per stress alle corde vocali" : Ravenna, 17 aprile 2018 - Tanto stress vocale, al quale si è sommata la stanchezza dovuta ai due concerti in 48 ore e le corde vocali di Jovanotti sono andate, diciamo così, 'in riserva'. Tanto da ...

Jovanotti / Edema alle corde vocali : salta il Concerto di Bologna. Tour da record - 34 date in 3 mesi : Jovanotti costretto a sospendere un concerto a causa di un problema di salute.Il concerto di Bologna, previsto per questa sera, rimandato a causa di un Edema alle corde vocali.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Jovanotti recupererà il Concerto saltato di Bologna il prossimo 4 maggio : Come ha spiegato sui social ai suoi amatissimi fan, Jovanotti è stato costretto a posticipare il concerto in programma lunedì 16 aprile alla Unipol Arena di Bologna a causa piccolo edema alle corde vocali. Edema che se trascurato avrebbe potuto peggiorare ulteriormente, per questo il medico specialista ha consigliato a Lorenzo una terapia specifica e silenzio assoluto per 3 giorni. ciao amici di Bologna sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo ...

Jovanotti - salta il Concerto : «Recuperiamo la data il 4 maggio». Cosa deve fare chi ha già acquistato il biglietto : Jovanotti ha annullato il concerto di Bologna previsto per stasera 16 aprile a causa di un problema di salute. L'unnuncio è stato fatto stamattina su Instagram, come abbiamo riportato su Leggo.it . A ...

Edema alle corde vocali - salta il terzo Concerto di Jovanotti a Bologna : salta la terza data di Lorenzo Jovanotti all'Unipol Arena di Bologna, in programma il 16 aprile. Lo ha ufficializzato lo stesso cantante su Facebook, spiegando di avere un piccolo Edema alle corde ...

“Sto male - devo saltare il Concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

Jovanotti annulla Concerto di Bologna : problema a corde vocali : Un'altra data saltata, dopo quelle di venerdì e sabato. È con un post pubblicato su Instagram che Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, spiega ai fan che non potrà salire sul palco dell'Unipol Arena ...