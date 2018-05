Con la Francia sarà un bel test

Italia-Francia - amichevole Nizza 2018 : le probabili formazioni. Chiesa e Cristante dal 1' - Con fermato Balotelli al centro dell’attacco : La Nazionale Italiana di calcio del neo commissario tecnico Roberto Mancini torna in campo, in un’ amichevole di lusso in Francia, dopo il match disputato contro l’Arabia Saudita a San Gallo (Svizzera) e vinto dagli Azzurri 2-1. Alle ore 21 a Nizza , la compagine allenata da Mancini vorrà dare seguito alle buone indicazioni emerse nel primo match, affrontando una delle squadre favorite per il Mondiale 2018 , a cui i nostri calciatori non ...

Pallanuoto : Settebello in raduno a Savona - poi amichevole Con la Francia. I Convocati : Terminato il campionato di A1, la Pallanuoto al maschile non si ferma e si torna a parlare di nazionali: raduno per il Settebello in quel di Savona dal 31 maggio al 10 giugno, dove gli azzurri sfideranno anche la Francia, che sarà in terra ligure per un common training. Assenti tutti i giocatori di Pro Recco e AN Brescia: in programma infatti in questi giorni anche la Final Six di Champions League a Genova. Questi i convocati del commissario ...