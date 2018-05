Con inflazione su stangata da 430 euro all' anno

Mercati : inflazione e crescita Con tano ma non sono tutto : L' inflazione , dal canto suo, sembra stabilizzarsi in America, mentre nel resto del mondo il problema non si pone nemmeno. In queste condizioni la grande quantità di posizioni speculative al ribasso ...

Eurozona - i dati sull'inflazione Con tinuano a deludere : Questo porterebbe a una politica molto prudente della BCE, che è in linea con il nostro scenario di base. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati macroeconomici della settimana, le letture ...

Stati Uniti - Con sumi accelerano a marzo ma cresce anche l'inflazione : accelerano i consumi delle famiglie americane , risultando in linea con le aspettative, ma anche l'inflaizone allunga, spingendosi molto vicina al target del 2% fissato dalla Fed. Secondo il Bureau of ...

Inflazione : Federdistribuzione - ancora debole - sCongiurare aumenti Iva (2) : (AdnKronos) – I dati Istat delle vendite al dettaglio descrivono un avvio del 2018 col segno meno: “-1,7% nei primi due mesi, con negatività sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari. Una situazione che potrebbe ulteriormente aggravarsi nel caso in cui il futuro Governo non dovesse recuperare le risorse per annullare l’applicazione delle clausole di salvaguardia, che prevedono gli aumenti dell’Iva nei ...