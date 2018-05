Come vestirsi per un matrimonio

gqitalia

(Di giovedì 31 maggio 2018) Tempo di matrimoni. Il periodo che va da maggio a settembre, complice la bella stagione, è senza dubbio il più gettonato per convolare a nozze. Se avete ricevuto l’invito da parte di qualche amico o parente, vicino o lontano, e non sapete ancora cosa indossare, ecco qualche consiglio per voi. Innanzitutto è importante rispettare il dress code che gli sposi hanno scelto per gli invitati al. Per esempio se la cerimonia è particolarmente elegante sarà indicata la scelta del tight o dello smoking. Sì perché, sebbene quest’ultimo nascaabito da sera per gli eventi importanti, ma non per i matrimoni, negli ultimi decenni la tendenza è cambiata. Altri fattori estremamente rilevanti per la scelta dell’outfit sono naturalmente luogo e ora della cerimonia. La sera potrete per esempio scegliere accessori e capi più preziosi. Se invece il dress code non è rigido e l’evento è di ...