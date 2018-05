Come potrebbe essere il nuovo governo Conte : E' pronto l’accordo per il governo giallo-verde, dicono le notizie che filtrano dai palazzi della politica riportate da La Stampa. Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell’Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all’Università di Roma Tor Vergata. Per Paolo Savona confermato un ...

Cos’è la fiducia tecnica e Come potrebbe far nascere un governo guidato da Cottarelli : Nelle ultime ore si parla di fiducia tecnica: cosa è? E in che modo può permettere di far nascere un governo guidato da Carlo Cottarelli? L'astensione di alcune forze politiche sul voto di fiducia può dar vita a quella che viene definita 'non sfiducia tecnica', permettendo così all'esecutivo di partire.Continua a leggere

Alfa Romeo 4C : ecco Come potrebbe essere la nuova sportiva del Biscione : La nuova generazione della 4C potrebbe ricalcare le forme disegnate dal design Alessandro Masera Il nuovo piano industriale della Casa del Biscione che verrà presentato tra pochissimi giorni all’Investor Day di Balocco dovrebbe riservare alcune certezze e forse anche qualche succulenta sorpresa. Oltre ai due SUV già annunciati, potrebbe arrivare la notizia di una nuova generazione dell’Alfa Romeo 4C, ovvero la supercar compatta lanciata nel ...

Plutone potrebbe essere una Cometa gigante. I risultati dello studio della Southwest Research Institute : Prima era un pianeta, poi è stato declassato a pianeta nano e adesso Plutone potrebbe addirittura ritrovarsi classificato come "ammasso di comete". Ad affermarlo è una ricerca della Southwest Research Institute (Texas) in uno studio in attesa di pubblicazione e, al momento, disponibile su Arxiv.org.La scoperta nasce da un'intuizione: la somiglianza della composizione chimica tra Plutone e la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, corpo ...

PS5 potrebbe arrivare tra tre anni : Sony sta cercando di capire Come i servizi e l'hardware possano funzionare insieme : Da qualche tempo continuano ad emergere notizie su PS5, ma la prossima console non è, in realtà, prossima al rilascio, stando al CEO di PlayStation John Kodera."Utilizzeremo i prossimi tre anni per preparare il prossimo passo, per essere in grado di poter fare un salto più in alto in futuro", ha detto Kodera, come riportato dal Wall Street Journal. I commenti di Kodera sono giunti in seguito alle ultime dichiarazioni che confermavano PlayStation ...

Ultime Milan - ecco Come Mirabelli potrebbe 'beffare' l'Uefa Video : Le notizie arrivate da Nyon non sono sicuramente positive per la squadra di Yonghong Li, infatti l’Uefa ha negato al Milan la possibilita' del Settlemente Agreement mandando i rossoneri a processo. Notizie più chiare ci saranno verso meta' giugno data nella quale è atteso il verdetto; nel frattempo l’amministratore delegato rossonero, Marco Fassone, si è detto molto stupito e amareggiato per questa bocciatura da parte dell’Uefa annunciando la ...

DI MAIO PREMIER O MINISTRO?/ Ecco Come potrebbe cambiare il welfare : Oggi Di MAIO e Salvini tornano da Mattarella. potrebbe prendere vita il nuovo Governo e il leader M5s potrebbe anche diventare ministro del Lavoro. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:07:00 GMT)GOVERNO M5S-LEGA/ Cosa succede se Di MAIO diventa di destra?, di M. BarcellonaSPILLO/ Il "finto programma" sul lavoro di Lega e M5s, di G. Larghi

Come potrebbe essere MIUI 10? Eccola in video per Xiaomi Mi MIX 2 : Diamo uno sguardo approfondito a quella che potrebbe essere l'interfaccia di MIUI 10, grazie a una ROM leaked per Xiaomi MI MIX 2. L'articolo Come potrebbe essere MIUI 10? Eccola in video per Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

Il Nokia X6 potrebbe arrivare in Europa - così Come i Nokia X5 e X7 : Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui HMD Global potrebbe decidere di vendere il Nokia X6 anche in Europa L'articolo Il Nokia X6 potrebbe arrivare in Europa, così come i Nokia X5 e X7 proviene da TuttoAndroid.

Nuova previdenza sociale : Come potrebbero cambiare le pensioni rispetto a oggi : Se davvero dovesse nascere un esecutivo a tinte giallo-verdi, cioè guidato da Movimento 5 Stelle e Lega, la previdenza sociale italiana subirà uno scossone. Dopo la pubblicazione del contratto di Governo sembra vicina la chiusura di un accordo che finalmente darà al paese un nuovo esecutivo e tra i punti cardine del contratto (spalmato su 40 pagine e 29 punti) c’è un ritocco alle previdenza con l’inserimento di nuove norme pensionistiche. ...

Silvio Berlusconi - una notte drammatica : Come potrebbe far nascere il governo Lega-M5s : No, forse non è ancora finita. Nonostante la chiusura ufficiale di Silvio Berlusconi e Forza Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio per varare il governo Lega-M5s , con appoggio esterno degli azzurri. ...

Mercato Milan - Mirabelli lavora ad un super attacco : ecco Come potrebbe essere Video : Nonostante il CalcioMercato faraonico della passata estate, la stagione tuttora in corso non ha regalato molte soddisfazioni al Milan. Con la qualificazione in Champions League definitivamente sfumata e con l'eliminazione agli ottavi di finale di Europa League per mano dell'Arsenal, l'unico risultato degno di nota dei rossoneri è la finale di Coppa Italia che si giochera' mercoledì 9 maggio contro la Juventus. Detto questo, l'intenzione della ...