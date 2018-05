Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida]

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come Scaricare Torrent Online Senza Installare Niente : Vuoi Scaricare file Torrent gratis? Non sai Come Scaricare file Torrent e hai bisogno di una guida? Ecco la guida più semplice e veloce per Scaricare qualsiasi tipo di file Torrent Online gratis. Guida download film, serie tv, musica, programmi tramite Torrent Come cercare file Torrent con TNTRip e scaricarli gratis Online Oggi voglio portare alla tua attenzione una […]

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come installare ADB Su Windows - macOS - e Linux | Guida Aggiornata : Guida download e installazione ADB su PC Windows, macOS, Linux. Come scaricare, Installare e configurare ADB nel modo più semplice e veloce possibile. ADB e Fastboot: la Guida definitiva per PC Windows, macOS, Linux Come Installare ADB su qualsiasi computer Oggi voglio dedicare una Guida a tutti gli utenti Android che ci seguono quotidianamente e che amano il […]

Come installare il Launcher ufficiale di Android P su qualsiasi dispositivo con almeno Android 7 : Vediamo Come installare il Launcher ufficiale di Android P che ora può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 7 Nougat. Ecco Come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da installare su tutti gli smartphone Android Android P ha portato tra le varie novità un nuovo Launcher rinnovato e migliorato sotto tutti […]

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida] : Abbiamo già visto negli articoli precedenti Come Ben Imbushuo, uno sviluppatore asiatico molto esperto nel modding dei Lumia, fosse riuscito ad installare Windows 10 on ARM sul suo smartphone. Dopo pochissimi giorni, lo stesso developer ha pubblicato su GitHub la prima vera guida su Come far eseguire la versione desktop di Windows 10 studiata per i processori ARM sul Lumia 950XL; quest’ultimo è l’unico dispositivo su cui è possibile ...

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come disinstallare app Android : Con così tante applicazioni disponibili gratuitamente sul Play Store, è facile scaricarne a decine e dimenticarsi poi di eliminarle. disinstallare le app Android a volte, è reso più difficile proprio dalla struttura del sistema operativo. È facile perdere di vista alcuni programmi nell’app drawer. Non avendolo sempre sotto gli occhi, la possibilità che ci “dimentichiamo” di avere app installate è abbastanza alta. Un altro ...

Come installare macOS : Capita a tutti, almeno una volta, di voler eliminare ogni tipo di dati dal proprio iMac o MacBook. Potrebbe essere alleggerito per ospitare nuovi programmi del lavoro o dell’università, oppure vi siete decisi a venderlo per prendere l’ultimo modello uscito. Il laptop ne beneficerà sotto diversi aspetti, dall’accensione più veloce alle migliori performance durante l’uso intenso di alcuni programmi. L’unico modo che ...

Come installare Windows 10 : Ci sono tanti motivi per i quali dovreste aver bisogno di installare Windows 10, anche semplicemente dopo una formattazione. Oppure magari avete comprato da poco un PC senza sistema operativo per risparmiare o lo avete assemblato con le vostre mani – o forse con la nostra guida su Come assemblare un PC – ma ora vi ritrovate a dover fare i conti con una macchina che vi permette solamente di entrare nel BIOS. Tranquilli, in questa ...

Come installare Android Studio e avviare il primo progetto : Ecco una bella guida su Come installare Android Studio e iniziare a creare la vostra applicazione creando il primo progetto. Guida passo passo per installare e configurare Android Studio per creare il primo progetto Come creare un progetto su Android Studio per creare app Android Sviluppare applicazioni per smartphone e tablet è il futuro, chi […]