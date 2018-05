Com' è cambiata la nostra vita con la tecnologia?

Alessia Prete nuova finalista?/ Come è cambiata dopo l'ingresso in casa della madre? (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, Come è cambiata dopo l'ingresso in casa della madre? Una sorpresa la settimana scorsa che ha rivoluzionato il modo di vedere le cose con Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:15:00 GMT)

Intelligenza Artificiale : Come è cambiata la nostra vita? : Dietro ad ogni singolo swipe in cerca dell'incontro perfetto c'è infatti un sistema che gestisce milioni di richieste al minuto, miliardi di swipe al giorno, in più di 190 paesi nel mondo. Per ...

Legge Basaglia : dopo 40 anni Come è cambiata la cura del disagio mentale : Nel 1978 sono stati aboliti i manicomi, ma la strada per affrontare la malattia della psiche in maniera olistica è ancora lunga

Ecco Com’è cambiata la RAM negli smartphone durante gli anni : Come si sono evolute le memorie RAM degli smartphone nel corso di questi anni? Andiamo ad esaminarle le differenze di capacità dal 2006 fino ad oggi. L'articolo Ecco com’è cambiata la RAM negli smartphone durante gli anni proviene da TuttoAndroid.

Nel 1978 la nascita della prima bambina fecondata in provetta : Com’è cambiata in 40 anni la Medicina della riproduzione : Non solamente infertilità. Oggi la Medicina della riproduzione dà risposte anche ai problemi di natura genetica. A distanza di 40 anni dalla nascita della prima bambina fecondata in provetta, è profondamente cambiato l’approccio alla procreazione assistita sia intermini di risultati, sia di utilizzo. È quanto emerso dal secondo corso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la ...

“La malattia l’ha ridotta così”. Com’è oggi Gigi Hadid. Da anni Combatte con quella patologia e ora - però - le sue condizioni fisiche preoccupano. Sempre più cambiata - totalmente diversa dalla ragazza che era : La sua bellezza non si discute, epperò è innegabile che qualcosa nel corpo di Gigi Hadid stia cambiando. Le forme si sono asciugate, il ventre Sempre più scolpito, il viso ha perso quel tono che l’aveva fatta conoscere ed amare in tutto il mondo. Che Gigi Hadid avesse qualche problema è risaputo, era stata lei ad ammetterlo ma ora la situazione sembra essere peggiorata. La modella infatti si è mostrata sulle passerelle con molti chili in ...

Giulia Michelini oggi è così - glamour e bellissima. Quando l’abbiamo vista in tv per la prima volta - però - era il 2002 e ovviamente l’attrice è cambiata parecchio. Ecco Com’era agli esordi : Giulia Michelini è il nuovo membro della commissione esterna di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla tredicesima edizione. È bella e brava Giulia, e da Quando è ad Amici, ma anche nelle sue ultime apparizioni in televisione, sfoggia sempre look curati e sempre glamour, oltre al suo sorriso travolgente. Per la prima puntata del serale, poi, ha dato il meglio di sé e messo in mostra il suo stile ‘rock’. Si è ...

“Rifattissima”. Avete più visto Brooke di Beautiful? Katherine Kelly Lang è ovviamente cambiata in più di 30 anni di soap e di recente è stata accusata di aver esagerato coi ritocchini. Parlano le foto : Com’è oggi - a 57 anni : Avete più visto Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful? È stata ospite al Maurizio Costanzo Show e se vi siete persi la puntata e, soprattutto, Avete bene in mente come era l’attrice, bè, probabilmente fisserete le sue nuove fotografie strizzando più e più volte gli occhi e finirete col credere alle recenti accuse che le sono state mosse: i famosi ritocchini. Sembra parecchio più giovane dei 56 – quasi 57 – che ...