Com' è bella l' Italia giallo-verde vista da Diego Fusaro

Animali - estate 2018 : ecco Come prendersi cura degli amici a 4 zampe durante la bella stagione : Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone alcuni importanti consigli per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe durante la bella stagione. Semplici regole per garantire una estate serena anche per loro. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici Animali. ecco quindi i consigli di Lega ...

Anche Il Volo tra gli ospiti del Dodi Day a Bellaria il 1° giugno : annunciato il cast Completo : annunciato Anche Il Volo tra gli ospiti del Dodi Day a Bellaria Igea Marina il 1° giugno. L'ex chitarrista dei Pooh ha infatti rivelato il cast completo dell'evento, già in parte reso noto a qualche settimana dall'avvio del concerto con il quale festeggerà i suoi primi 50 anni di carriera e il suo 67° compleanno. Saranno tanti i protagonisti dello spettacolo, che dopo il forfait in Piazza Maggiore a Bologna ha dovuto spostarsi nei luoghi ...

Dieselgate - 3 città si ribellano a Bruxelles Ricorso alla Corte Ue : “Commissione ha dato ai big dell’auto diritto di inquinare” : Le città si ribellano alle regole Ue che “legalizzano” il Dieselgate, facendo causa alla Commissione di Bruxelles. Mentre Greenpeace affibbia a Roma la maglia nera nell’Unione per la mobilità sostenibile, la Corte di giustizia europea sta valutando se dar seguito o meno al Ricorso congiunto presentato dai sindaci di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il “diritto di inquinare” accordato ai costruttori auto nel 2016. Il Ricorso, introdotto il ...

Djokovic Compie 31 anni : la bella lettera della moglie e una splendida iniziativa : Una volta nella vita trovi qualcuno che stravolgerà il tuo mondo e ti risolleverà quando sei giù. Sì, e niente può cambiare ciò che sei per me, ci sono molte cose che potrei dire ma ora tienimi ...

Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli : “Ho detto no perché non avrei avuto tempo di fare una cosa bella - Come volevo io” : Chissà come sarebbe stato il Grande Fratello 15 condotto da Barbara Palombelli. Non lo sapremo mai, dato che la giornalista e volto di Forum mesi or sono ha deciso di rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 per dedicarsi ai suoi appuntamenti giornalieri con il tribunale televisivo (d’altronde, con 21 ore settimanali è la donna che sta più tempo in televisione). Al suo posto è arrivata Barbara d’Urso con tutto quello che ...

Tor Bella Monaca - blitz del Comune per cancellare il murale per il boss Serafino Cordaro : urla dalle finestre : Con un'operazione scattata all'una di notte, che ha visto impiegati decine di mezzi di vigili urbani, polizia e carabinieri, il Campidoglio ha rimosso quelli che qualcuno aveva ribattezzato i murales ...

Bella Come una mamma vip - senza fatica : Quando diventi mamma mantenere un aspetto dignitoso diventa un lavoro arduo: la fatica si fa sentire e il look rischia di scivolare in basso nella lista delle tue priorità. Ma è un errore, perché se c’è una cosa che possiamo imparare dalle mamme vip è proprio questa: mai smettere di dedicare a sé stesse il tempo necessario per apprezzarci e farci apprezzare dal compagno di vita e dalle persone che ci stanno attorno. E non serve ribadire ...

Come incontrare Bella Thorne in Italia per il primo Filming Italy Sardinia Festival : I fan sono già alla ricerca di informazioni di Come incontrare Bella Thorne in Italia in occasione del primo Filming Italy Sardinia Festival che si terrà a Cagliari tra il 15 e il 19 giugno prossimo. Il primo Festival che metterà insieme tv e cinema è stato annunciato proprio a Cannes dalla stessa Tiziana Rocca che lo ha ideato e prodotto ma che ne sarà anche il direttore generale. L'evento sarà realizzato anche con la partecipazione di Forte ...

Come scegliere il vino giusto al ristorante? Cinque consigli per fare bella figura : L'Italia è il Paese al mondo con il maggior numero di vitigni autoctoni, dai quali si producono vini ottimi, in grado di esprimere al meglio il territorio di provenienza. Qualche esempio? Il ...

Animali nocivi - quali sono e Come debellarli : Spesso non ci si pensa ma anche nel nostro Paese sono presenti Animali e insetti nocivi. Anche se è molto

Grande Fratello 15 : gli sponsor in fuga dal reality. Il Comunicato stampa di Bella Oggi : Il Grande Fratello 15 al centro della bufera: gli sponsor principali del reality di canale 5 sono in fuga! Non accettano che atti di bullismo possano passare come la normalità e si dissociano dal programma condotto da Carmelita D’Urso. Grande Fratello 15: il comunicato stampa di Bella Oggi Uno tra gli sponsor più rappresentativi del reality è l’azienda di Make Up, Bella Oggi. Ieri sera ha postato sulla piattaforma di Mark Zuckerberg (facebook) ...

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile si ribella/ La giovane viene frustata : "Qui Comandiamo noi" : Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:17:00 GMT)

Bella sCommessa l'Asus Zenfone Live L1 : il primo con Android Go - forse in Europa : ... siete d'accordo con noi? Ti potrebbero interessare: Sconti ASUS per San Valentino: offerte su quali prodotti ed a che prezzi? Diretta streaming dell'evento Live Asus del 30 Marzo 2015, ecco come ...

Bella sCommessa l’Asus Zenfone Live L1 : il primo con Android Go - forse in Europa : Non poteva mancare da parte nostra una piccola parentesi nei riguardi di Asus Zenfone Live L1, il primo device con Android Go del brand taiwanese molto probabilmente destinato a sbarcare anche presso il mercato europeo. Di che device stiamo parlando, e cos'è in grado di offrire agli utenti? Spendiamo innanzitutto qualche parole su Android Go, sistema operativo parallelo rispetto al classico Android, concepito, per leggerezza e velocità di ...