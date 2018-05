Colpo di scena | passo indietro su Paolo Savona | al Mef Giovanni Tria

Colpo di scena al processo Materazzo : i legali di Luca lasciano l'incarico : Colpo di scena in aula, nel corso del processo sull'omicidio di Vittorio Materazzo. Sono stati i penalisti Gaetano e Maria Luigia Inserra a ufficializzare la scelta di lasciare l'incarico di fronte a ...

Panchina Udinese - Colpo di scena nelle ultime ore : ecco il tecnico ad un passo dalla firma : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, in particolar modo il club bianconero sta per chiudere per il nuovo allenatore. La decisione è stata quella di non confermare il tecnico Tudor nonostante la salvezza raggiunta, sembrava ad un passo Prandelli ma dopo qualche ore è cambiata la strategia. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può ...

Governo - Colpo di scena : Di Maio chiede passo indietro a Savona - Salvini al bivio : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 31 maggio 2018 : Colpo di scena al trono Over! : A Uomini e Donne Over va in onda la penultima Puntata della stagione. Avverranno due colpi di scena che il telespettatore non si immaginerà di certo! Tuffatevi per scoprire che cosa accadrà a Gemma Galgani! Ida e Riccardo in studio! Maria De Filippi dà il via alla Puntata Uomini e Donne Over parlando della burrascosa situazione sentimentale che vi è tra Gemma e Marco. Parte un filmato che riguarda la scorsa Puntata. Il cavaliere livornese si è ...

Governo. Al Quirinale si preparava giuramento - poi il Colpo di scena - : ... Cottarelli al Colle, ma preoccupa lo spread; Visco: 'Il destino dell'Italia e' quello dell'Europa' 29 maggio 2018 Cultura, nasce a Tirana il primo centro Dante nel mondo 29 maggio 2018 Turismo, ...

Colpo di scena - Cottarelli pronto a rinunciare : si vota il 29 luglio? : Il Movimento 5 Stelle e la Lega , dopo l'arrabbiatura che ha fatto seguito al 'no' del Capo dello Stato sul nome di Paolo Savona all'Economia, sono ovviamente d'accordo nell'andare alle elezioni il ...

Calciomercato Napoli - Colpo di scena sul futuro di Hamsik : Calciomercato Napoli – Sembrava certo l’addio di Marek Hamsik al Napoli ma nelle ultime ore va registrato un colpo di scena. “Non c’è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo riguardo il mio futuro. Sono ancora un giocatore del Napoli. Ho un contratto per tre anni. Con Ancelotti ci siamo sentiti al telefono, sarebbe un grande onore giocare per un allenatore così. Il presidente De Laurentiis ha portato uno che ha ...

Colpo DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il governo Cottarelli Elezioni a luglio - cresce l'ipotesi : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

X Factor 2018 - Colpo di scena : Asia Argento in giuria : ... nella sua pluridecennale e multiforme carriera ha spaziato dal cinema, dove è regista e autrice, alla tv, e alla musica, con una visione unica, spaziando nel mondo industrial ed elettropop. È stata ...

Finale Champions League - subito un Colpo di scena : Salah out alla mezzora! : Finale Champions League, subito fuori dai giochi Mohammed Salah, Liverpool costretto a sostituire il suo talento egiziano Finale Champions League che perde uno dei più attesi protagonisti. Si è fatto un gran parlare del duello tra Cristiano Ronaldo e Mohammed Salah, ma di fatto non andrà in scena. L’esterno egiziano del Liverpool infatti, è stato messo fuori gioco da Sergio Ramos, che con un intervento da karate ha lussato la spalla del ...

Panchina Cagliari - Colpo di scena : sorpasso a sorpresa nelle ultime ore : Panchina Cagliari – Il Cagliari ha da poco concluso una stagione non entusiasmante in Serie A che comunque ha portato alla salvezza nel massimo campionato italiano, la decisione in comune con il tecnico Diego Lopez è stata quella di non proseguire nel rapporto. Sembrava fatta con l’ex Genoa Juric ma nelle ultime ore c’è stato un sorpasso, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ risalgono le quotazioni ...