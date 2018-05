Clima | il Mediterraneo sarà interessato da violenti tornado | l’allarme Enea-Cnr

meteoweb.eu

: Clima: Enea-Cnr, più tornado violenti nel Mediterraneo per riscaldamento globale - pressgreenbutt : Clima: Enea-Cnr, più tornado violenti nel Mediterraneo per riscaldamento globale - elenaleone158 : RT @rep_ambiente: Clima, nel Mediterraneo aumentano i tornado: colpa del riscaldamento globale -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Aumenta la probabilità di trombe marine eintensi nei mari italiani a causa dell’innalzamento della temperatura superficiale dell’acqua dovuta al riscaldamento globale. È quanto emerge da una ricerca-Cnr pubblicata su Scientific Report di Nature. Lo studio è stato condotto su unche si è abbattuto su Taranto nel novembre del 2012, quando la temperatura in superficie del mar Ionio era superiore di 1°C rispetto alla media del periodo. “Isono generati da celle temporalesche, chiamate supercelle, che si formano solo in determinate condizioni meteorologiche. Attraverso un esperimento modellistico abbiamo dimostrato che 1°C di variazione di temperatura è stato determinante per formare la supercella, quindi il”, spiega il ricercatoreVincenzo Motola, uno degli autori dello studio. “Infatti, aumentando la ...