Clamoroso al Real Madrid | Zidane annuncia il suo addio

“Clamoroso : cambia la data della finale”. GF - la conferma di Barbara D’Urso. Ecco quando conosceremo il vincitore del reality : Ci siamo: la fine del Grande Fratello è oramai alle porte. La quindicesima edizione del reality sta volgendo a termine nonostante le tante litigate, le polemiche nate da parte del Moige e la fuga da parte degli sponsor dalla casa più spiata d’Italia. Un’edizione sicuramente molto discussa ma anche molto ricca per quanto riguarda gli ascolti da parte dei telespettatori da casa che, nonostante tutto, sono sempre rimasti incuriositi dai ...

“Clamoroso : cambia la data della finale”. GF - la conferma di Barbara D’Urso. Ecco quando conosceremo il vincitore del reality : Ci siamo: la fine del Grande Fratello è oramai alle porte. La quindicesima edizione del reality sta volgendo a termine nonostante le tante litigate, le polemiche nate da parte del Moige e la fuga da parte degli sponsor dalla casa più spiata d’Italia. Un’edizione sicuramente molto discussa ma anche molto ricca per quanto riguarda gli ascolti da parte dei telespettatori da casa che, nonostante tutto, sono sempre rimasti incuriositi dai ...

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer Clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...

Clamoroso scambio Psg – Real : Neymar – Cristiano Ronaldo : Dove giocherà nella prossima stagione Cristiano Ronaldo? Il portoghese ha definito il club spagnolo come il passato. “È stato molto bello

Clamoroso annuncio di Cristiano Ronaldo : “è stato bello giocare col Real Madrid” : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro annunciando di fatto l’addio al Real Madrid dopo l’ennesima vittoria in Champions League Come un fulmine a ciel sereno è arrivato questa sera un Clamoroso annuncio da parte di Cristiano Ronaldo. Quella odierna potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Real Madrid. Le sue parole nel post partita, rilasciate a Bein Sport, hanno creato scompiglio tra i tifosi del Real ...

'Abbandonano tutti'. GF - Clamoroso. La fine del reality : In BELLAOGGI lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti. Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di ...

“Abbandonano tutti”. GF - Clamoroso. Per il reality è la fine. Colpo di scena inatteso - produzione spiazzata. Mai successo nella storia del programma : Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare ...

Clamoroso Juventus - indagine dopo la gara contro il Real : i calciatori nella bufera : La Juventus è concentrata sulla gara di campionato contro il Bologna, l’obiettivo è quello di raggiungere lo scudetto ma non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Champions League contro il Real Madrid e per il comportamento di alcuni calciatori bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Gazzetta dello sport infatti, Buffon, Agnelli, Chiellini e Benatia, sarebbero finiti nel mirino dei vertici Uefa dopo le ...

Clamoroso - l'Inter sulle tracce di una stella del Real Madrid - : Il Real Madrid è in semifinale di Champions League ma l'impatto di Bale, in questa stagione, è decisamente limitato. Il gallese fatica a diventare un elemento fondamentale nello scacchiere di Zidane ...

Roma-Barcellona LIVE - cronaca e risultato in tempo reale : Clamoroso Manolas! 3-0! : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews Roma-Barcellona 3-0 , 6 Dzeko, 58 rig. De Rossi, 82 Manolas, Ritorno quarti di finale UEFA Champions League 2017/18, Stadio Olimpico , Roma, ...

Grande Fratello - Clamoroso furto : ladri svaligiano la Casa a pochi giorni dall’inizio del reality : Grande Fratello, clamoroso furto: ladri svaligiano la Casa più spiata d’Italia a pochi giorni dall’inizio del reality Il paradosso è servito: a riflettori accesi è la Casa più spiata e controllata d’Italia, con tanto di telecamere accese 24h su 24h; a riflettori spenti è terra, purtroppo, di mambassa. Il Grande Fratello, a pochi giorni dalla […] L'articolo Grande Fratello, clamoroso furto: ladri svaligiano la Casa a pochi ...