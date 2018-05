Cina | un sito di Alibaba ha ottenuto i diritti sreaming del Mondiale 2018

SquiSito - ecco la nuova webserie che unisce rap e cuCina : ROMA – Si chiama SquiSito la prima serie in esclusiva su Facebook che unisce rap e cucina. Il protagonista è Sito, all’anagrafe Claudio Calcagno: oltre ad essere rapper, è sous-chef. Dalla passione per la musica e per la cucina nasce l’idea di creare e proporre ricette fast, semplici, ma accurate, a ritmo di rap. Per chi […] L'articolo SquiSito, ecco la nuova webserie che unisce rap e cucina proviene da NewsGo.

Judo - Samuel FasCinato terzo tra i senior a Sarajevo - Martina Esposito ed Erica Simonetti trionfano tra i cadetti a Cluj : Italia ancora protagonista a Sarajevo (Bosnia), in occasione dell’European Cup 2018 di Judo. Samuel Fascinato è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -66 kg dopo aver sconfitto il belga Cambier, l’olandese Corzilius e il francese Mariac, prima di cedere il passo all’ungherese Boros e poi battere nella finale terzo posto l’israeliano Zonis con un fulmineo ippon. La terza posizione di Fascinato va ad aggiungersi alla ...

Amazon - in arrivo 100 assunzioni per il nuovo deposito di BucCinasco Video : Continua l’espansione di #Amazon in Italia. Il colosso dell’e-commerce ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo deposito a Buccinasco, nella periferia di Milano, per il quale sono previste circa 100 #assunzioni. Una crescita, quindi, che oltre a rimarcare il definitivo sdoganamento delle vendite online nel nostro Paese, anche se in netto ritardo rispetto al resto del mondo, vede la creazione di nuovi posti di lavoro [Video]dei quali ...

Amazon rilancia nel Milanese : oltre 100 posti di lavoro nel nuovo deposito di BucCinasco : Il colosso delle vendite on line sta mettendo a punto la ristrutturazione di un capannone da 10mila metri quadrati per una maggiore velocità nello smistamento...

Il Grande Fratello vive in Cina : ecco il sito per segnalare le spie : Il sito è disponibile sia in cinese sia in inglese. Basta digitare l'indirizzo e si accede al portale: l'interfaccia rosso, nell'angolo il simbolo del ministero della Sicurezza nazionale, l'agenzia di intelligence cinese. Si clicca sul bottone centrale, si compila il form e il gioco è fatto.Si chiama www.12339.gov.cn ed è il sito web lanciato dal governo cinese per denunciare le spie straniere. L'obiettivo è invitare i concittadini a segnalare i ...