Cina | il castello gonfiabile viene spazzato via dal vento | bimbo di 6 anni muore

fanpage

: RT @BlitzQuotidiano: YOUTUBE Cina, muore a sei anni schiacciato nel castello gonfiabile - alberto_pilotto : RT @BlitzQuotidiano: YOUTUBE Cina, muore a sei anni schiacciato nel castello gonfiabile - BlitzQuotidiano : YOUTUBE Cina, muore a sei anni schiacciato nel castello gonfiabile - RossoneroCinico : @DanyKurt1 @DonBastiano4 @iMilanista @gumas75 @DavidBasco86 Ok ma se non vendi a un altro cinese tutto il tuo caste… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno delche si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.