Ciclismo | Nibali correrà il Delfinato

Ciclismo - Nibali e quel consiglio a Fabio Aru : “l’ho visto molto arrabbiato - ecco cosa deve fare per riprendersi” : Vincenzo Nibali ha parlato del momento che sta vivendo Fabio Aru, molto arrabbiato dopo quanto successo durante il Giro d’Italia Un Giro d’Italia finito in maniera deludente, con il ritiro avvenuto nel corso della tappa del Colle delle Finestre. Fabio Aru adesso ha voglia di tornare subito in sella, per dimenticare le delusioni accumulate nel corso delle ultime settimane. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore sardo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Vincere sarà difficile’ Video : Dopo una primavera di classiche segnata dalla storica vittoria alla Milano – Sanremo, Vincenzo Nibali sta per tornare in azione. Il fuoriclasse siciliano ha gareggiato per l’ultima volta alla Liegi – Bastogne – Liegi, dove non ha ottenuto il risultato sperato, per poi prendersi un periodo di pausa in vista della parte centrale della stagione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha trascorso le ultime settimane in altura, sul Teide, ed ora è ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Lo Squalo al Giro del Delfinato : obiettivo Tour de France : Vincenzo Nibali sta per concludere il suo periodo di allenamento in altura ed è pronto per tornare in gara. Lo Squalo, assente dalla strada da ormai un mese cioè dalla deludente prova esibita alla Liegi, monterà in sella per partecipare al Giro del Delfinato, in programma dal 3 al 10 giugno. Settimana prossima scatterà una delle grandi classiche del calendario internazionale, la piccola corsa a tappe in territorio transalpino rappresenta il modo ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Il programma dello Squalo verso Tour de France e Mondiale : Vincenzo Nibali è indubbiamente il grande assente del Giro d’Italia 2018 che in questi giorni sta attraversando la sua Sicilia. Lo Squalo ha dovuto rinunciare a malincuore alla partecipazione alla Corsa Rosa per potersi concentrare sul Tour de France e soprattutto sul Mondiale: il messinese punta dritto alla conquista della seconda Grand Boucle della sua gloriosa carriera e vuole soprattutto indossare l’ambita maglia iridata, la ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un’ultima occasione' Video : Con il Giro d’Italia [Video] che oggi è ripartito dalla Sicilia non si può non pensare al grande assente di questa edizione della corsa rosa, Vincenzo Nibali. Il vincitore della Milano Sanremo ha rinunciato quest’anno al Giro, nonostante i tre giorni che la corsa trascorre nella sua Sicilia. Nibali ha preparato un progetto alternativo tra classiche, Tour e Mondiali, un programma elettrizzante che si concludera' con la sfida iridata di Innsbruck. ...

Ciclismo - Nibali : ‘In certi momenti serve l’onestà di fare un passo indietro’ Video : La prima parte di stagione di #vincenzo Nibali non si è conclusa come tutti i tifosi italiani sognavano. Il fuoriclasse del Team Bahrain era tra i grandi favoriti della Liegi Bastogne Liegi [Video], che però non l’ha visto tra i protagonisti. Appena la corsa si è accesa sulla Roche aux Facons il vincitore della Sanremo è uscito dalle prime posizioni del gruppo ed ha raggiunto il traguardo con oltre tre minuti di ritardo. La squadra è però stata ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia? Tutti i possibili piani dello Squalo e il flirt con la Corsa Rosa : Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia in futuro? Lo Squalo ha vinto la Corsa Rosa per due volte in carriera (2013-2016), è salito sul podio altre tre volte (secondo nel 2011, terzo nel 2017 e nel 2010) e ha indubbiamente nel cuore la prima Corsa a tappe della stagione. Quest’anno, però, il siciliano ha deciso di non correre sulle strade del nostro Paese per puntare tutto sul Tour de France e soprattutto sul Mondiale di Innsbruck ...

Ciclismo : Gasparotto e Formolo - che conferme a Liegi! Pozzovivo - è forma Giro. Nibali fatica alla Doyenne - Aru al Giro delle Alpi : Tour of the Alps e Liegi-Bastogne-Liegi, le due corse più importanti della scorso settimana. Impegnati, ovviamente, anche tanti italiani: come di consueto, andiamo a vedere come si sono comportati gli azzurri presenti e con quali prospettive alcuni di questi possono attaccare la prossima parte di stagione. Partiamo proprio dalla Liegi, ultima Monumento della prima parte di stagione. Ben tre azzurri hanno chiuso nella top 10: Domenico Pozzovivo, ...

Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi : vince Jungels a sorpresa - Nibali delude : Liegi-Bastogne-Liegi a sorpresa: vince il lussemburghese Bob Jungels. E' della Quick Step Floors, lo squadrone di uno dei grandi favoriti Julian Alaphilippe. Appunto, lo squadrone, in grado di potersi ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Vincere non sarà facile ma ho lavorato per essere al top. Penso spesso a Scarponi…” : Appassionati di Ciclismo siete pronti?! Oggi andrà in scena una delle Classiche più amate dagli italiani e più affascinante nel panorama internazionale: la Liegi-Bastogne-Liegi. Inutile negarlo, l’osservato speciale in casa del Bel Paese è lui: Vincenzo Nibali. Il siciliano si presenta in Belgio con l’obiettivo di far saltare il banco e di conquistare quella vittoria che era sfumata nel 2012: la Doyenne è un vecchio pallino dello Squalo ...

Ciclismo - Freccia Vallone Alaphilippe abbatte il regno di Valverde - ma Nibali è già in forma Liegi : HUY - Un vincitore e un protagonista. La 82esima Freccia Vallone va al francese Julian Alaphilippe. Nel secondo appuntamento con il trittico delle Ardenne, 198,5 km dopo la partenza da Seraing, il ...

Ciclismo - Peter Sagan vola in testa al ranking UCI. Vincenzo Nibali terzo - Italia al comando tra le Nazioni : Dopo l’Amstel Gold Race e le corse disputate nell’ultima settimana, è stato stravolto il ranking mondiale UCI. Al comando, infatti, è salito Peter Sagan: il Campione del Mondo, settimana scorsa vincitore alla Parigi-Roubaix, ha ottenuto un buon piazzamento nella Classica della birra e ha così preso la vetta della classifica con 3800 punti. Lo slovacco ha scavalcato Chris Froome (3654,43) mentre al terzo posto si conferma Vincenzo ...

Ciclismo : Enrico Gasparotto l’unico azzurro a brillare all’Amstel Gold Race - Nibali prepara la Liegi : Come ogni settimana, proviamo a tirare un bilancio dei risultati ottenuti dai corridori italiani nelle più importanti corse dei sette giorni precedenti. Dopo la Roubaix, di fatto, i grandi nomi del Ciclismo mondiale si sono sfidati solo alla Freccia del Brabante e all’Amstel Gold Race, che si è disputata nella giornata di ieri. Il grande protagoniste a tinte nostrane, proprio nella Classica della birra, è stato Enrico Gasparotto, al quarto ...

Ciclismo - ranking Uci aggiornato (9 aprile) : Peter Sagan balza al 2° posto davanti a Nibali - Italia sempre prima : Terminata la Settimana Santa per il Ciclismo su strada: andiamo a scoprire il ranking UCI aggiornato dopo il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Resta in testa Chris Froome, con Peter Sagan che, grazie al trionfo all’Inferno del Nord, balza in seconda piazza. Terzo e quarto gli Italiani Vincenzo Nibali ed Elia Viviani, quinta posizione per Alejandro Valverde. Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME ...