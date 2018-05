Ciclismo | la UAE Emirates vuole un rinforzo immediato per i grandi giri

Blastingnews

: RT @paolocolomboLA7: L'addio di Fabio Aru al Giro d'Italia ! Un ritiro che farà discutere ! Fabio Aru - UAE Team Emirates - AndrewJohnReed : RT @paolocolomboLA7: L'addio di Fabio Aru al Giro d'Italia ! Un ritiro che farà discutere ! Fabio Aru - UAE Team Emirates - paolocolomboLA7 : L'addio di Fabio Aru al Giro d'Italia ! Un ritiro che farà discutere ! Fabio Aru - UAE Team Emirates - Campioni_cn : Giro d'Italia, Marco Marcato dell'UAE Team Emirates a fine gara (VIDEO) -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Arriva un colpo a sorpresa in casa UAe. La squadra diretta da Beppe Saronni e che ha in Fabio Aru VIDEO il suo capitano per le corse a tappe, è reduce da una prima parte di stagione a dir poco deludente. Il bottino parla di appena tre vittorie, tutte ottenute da Alexander Kristoff, ma è stato soprattutto il risultato del Giro d’Italia a pesare in un bilancio fin qui del tutto negativo. La UAE cerchera' il riscatto al Tour de France, dove sara' capitanata da Daniel Martin e dallo stesso Kristoff, ma sta pensando anche unda inserire gia' per questo finale di stagione. UAE, una squadra più forte alla Vuelta Espana La UAErinforzare la squadra in vista della Vuelta Espana, l’ultimo grande giro della stagione in cui i programmi prefissati prevedono la leadership di Fabio Aru. Per presentarsi al via della corsa iberica con una formazione ...