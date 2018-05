Ciclismo | Froome non ha dubbi | “Giro d’Italia? E’ più facile vincere il Tour de France”

Ciclismo - Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile. Forse per me è più semplice il Tour de France” : Autore di una tripletta storica (Tour de France, Vuelta a España e Giro d’Italia), che lo ha portato ancor di più nell’Olimpo del pedale, insieme a due mostri sacri come Bernard Hinault ed Eddy Merckx, Chris Froome inizia a comprendere la portata della sua impresa, intervistato da Sky Sport 24. “Sto realizzando quanto sono riuscito a fare: aver vinto la Corsa Rosa ed ottenuto il successo dei tre Giri più importanti è ...

Ciclismo : Bernard Hinault duro contro Froome : 'Un vero scandalo' Video : Con la vittoria al Giro d’Italia Chris Froome [Video]ha fatto un nuovo passo in più nella storia del Ciclismo. Il campione britannico è entrato nel ristretto club dei corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri, al pari di Anquetil, Merckx, Gimondi, Hinault, Contador e Nibali. Ma Froome è da ora anche in quello molto più piccolo dei campioni vincitori di tre grandi giri consecutivamente, al pari dei soli Merckx e Hinault. Proprio ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...

Ciclismo - Chris Froome : “Giro-Tour - l’accoppiata è possibile! La Corsa Rosa è durissima - la tripletta è speciale” : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018, ha rispettato il pronostico di tre settimane fa prima del via da Gerusalemme ma a fare notizia sono stati i modi con cui ha vestito la maglia Rosa sul podio di Roma: rimontando tre minuti di distacco a Simon Yates e Tom Dumoulin grazie a un attacco solitario a 80 chilometri dal traguardo nel tappone del Colle delle Finestre. Il britannico ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del Ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - tappa nella storia del Ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...

Ciclismo - Alberto Contador stronca Froome e Aru Video : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport Alberto Contador ha dato una lettura molto critica alle prestazioni di [Video]Fabio Aru [Video]e Chris Froome in questa prima meta' del Giro d’Italia. I capitani di UAE Emirates e Team Sky sono entrambi ad oltre tre minuti di ritardo in classifica dalla maglia rosa Simon Yates, quando invece erano partiti tra i principali favoriti per la vittoria finale. Contador si è mostrato molto scettico sulle ...

Ciclismo - il Giro riparte da Dumoulin : crono e rosa. Male Froome e Aru : Il Giro riparte da Tom Dumoulin. L'olandese volante non concede soluzione di continuità alla lunga linea rosa disegnata nella crono finale della scorsa edizione. Da Milano a Gerusalemme, il leader è ...

Ciclismo - Froome : ‘Sarebbe una sconfitta per lo sport se non corressi il Tour’ Video : Anche alla partenza del Giro d’Italia gran parte delle attenzioni sono concentrate su #Chris Froome. Il campione britannico torna alla corsa rosa dopo otto anni, e si tratta quasi di un esordio visto che allora era un semisconosciuto senza particolari velleita' ed ora è il numero uno dei grandi giri. Il tentativo d'assalto alla doppietta leggendaria Giro-Tour e soprattutto il caso salbutamolo in cui è rimasto invischiato alla scorsa Vuelta ...

Ciclismo - il Giro ritrova Froome dopo 8 anni. L'Italia punta su Aru : E' una cosa che suscita molto piacere, ciclisti provenienti da 45 Paesi attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami e accresceranno così nel mondo l'attenzione positiva verso lo Stato ...

Ciclismo - ecco perché i cicloamatori non devono pedalare alle cadenze di Froome Video : Gli scatti ad altissima frequenza di pedalata di Chris Froome [Video] sono una delle immagini più simboliche degli ultimi anni di grande #Ciclismo. Il campione del Team Sky ha portato fino all’estremo un modo di pedalare che si era gia' fatto strada dai tempi di Miguel Indurain e poi nell’era di Lance Armstrong. L’ormai classica “frullata” di Froome non è però un modello da re ed imitare per i cicloamatori che spesso cercano d'emulare i campioni ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - svelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...