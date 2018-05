Ciclismo – Fabio Aru cerca il riscatto al Tour de France? Presto la decisione ufficiale

Ciclismo – Martinelli e quel prezioso consiglio a Fabio Aru : “non metterei in programma il Tour” : Fabio Aru verso il Tour de France, ma Martinelli sconsiglia al sardo di gareggiare in Francia: ecco le motivazioni del ds Astana Il Giro d’Italia non è stato soddisfacente e positivo, come lui e i suoi tifosi speravano, per Fabio Aru. Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a lottare con i big, cedendo sul finale e ritirandosi dopo pochi chilometri dal via della terzultima tappa della corsa rosa. Foto Marco Alpozzi – ...

Ciclismo - Nibali e quel consiglio a Fabio Aru : “l’ho visto molto arrabbiato - ecco cosa deve fare per riprendersi” : Vincenzo Nibali ha parlato del momento che sta vivendo Fabio Aru, molto arrabbiato dopo quanto successo durante il Giro d’Italia Un Giro d’Italia finito in maniera deludente, con il ritiro avvenuto nel corso della tappa del Colle delle Finestre. Fabio Aru adesso ha voglia di tornare subito in sella, per dimenticare le delusioni accumulate nel corso delle ultime settimane. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore sardo ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : “Se fossi in Fabio Aru non andrei al Tour de France” : Giuseppe Martinelli lo conosce piuttosto bene Fabio Aru. Dal 2012 al 2017 in Astana, squadra in cui è presente il tecnico italiano, lo ha diretto alla vittoriosa Vuelta del 2015 ed a due podi nel 2014 e nel 2015 al Giro d’Italia. Un sodalizio felice che si è concluso nel 2017, per la decisione del sardo di tentare una nuova avventura nella UAE Team Emirates. In merito alla programmazione di Aru, Martinelli ha espresso un suo parere, ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Qualcosa di anomalo’ : Il Giro d’Italia si è risolto con una delusione totale per Fabio Aru. Mai brillante, mai capace di tenere il ritmo dei più forti in montagna, il Campione d’Italia ha chiuso la sua esperienza alla corsa rosa con un mesto ritiro nella tappa di ieri a Jafferau, quella che ha segnato il trionfo di Chris Froome dopo una fuga solitaria di ottanta chilometri. All’esaltante cavalcata del capitano della Sky ha fatto da contraltare l’uscita di scena di ...

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il VAR nel Ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru : “Percorso durissimo - salita selettiva”. Davide Cassani : “Salita dell’Inferno micidiale” : Fabio Aru oggi ha provato il percorso su cui si disputeranno i Mondiali 2018 di Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori, infatti, è stato protagonista dell’ultima tappa del Tour of the Alps che si è appunto snodata sul circuito di Innsbruck. Il capitano della UAE Emirates ha analizzato il tracciato e le sue difficoltà come riporta l’Ansa: “Il percorso è veramente duro, la salita da affrontare sette volte è selettiva. Abbiamo ...

Ciclismo : Fabio Felline costretto ad un lungo stop Video : Una brutta notizia per i tifosi di #Fabio Felline e per tutti gli appassionati di #Ciclismo, il ciclista della Trek Segafredo non partecipera' alle classiche delle Ardenne e con tutta probabilita' difficilmente lo vedremo alla partenza del prossimo Giro d'Italia. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dallo staff medico della Trek Segafredo, svelando il difficile momento dell'atleta torinese classe 1990. Un lungo stop previsto per ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Sono contento così - mi manca il ritmo gara ma c’è tempo per il Giro d’Italia. I rivali? Stanno meglio ma….” : Fabio Aru ha avuto delle difficoltà negli ultimi due chilometri dell’Alpe di Pampeago, l’ascesa che ieri ha caratterizzato la seconda tappa del Tour of the Alps. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha pagato dazio da Froome e da altri big. Il sardo, però, non sembra preoccupato dall’esito di questa frazione e anzi sembra quasi ottimista verso la Corsa Rosa che scatterà il 5 maggio da Gerusalemme. Il capitano della UAE Emirates sta ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...