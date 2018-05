Ciclismo | Chris Froome | “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile Forse per me è

Ciclismo - Chris Froome : “Giro-Tour - l’accoppiata è possibile! La Corsa Rosa è durissima - la tripletta è speciale” : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018, ha rispettato il pronostico di tre settimane fa prima del via da Gerusalemme ma a fare notizia sono stati i modi con cui ha vestito la maglia Rosa sul podio di Roma: rimontando tre minuti di distacco a Simon Yates e Tom Dumoulin grazie a un attacco solitario a 80 chilometri dal traguardo nel tappone del Colle delle Finestre. Il britannico ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del Ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - tappa nella storia del Ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...

Ciclismo - Chris Froome e una spesa esagerata per il caso salbutamolo : 7 milioni di euro per dimostrare l’innocenza! : Non ci sono grosse novità sul caso Chris Froome. La sentenza sulla sua non negatività al salbutamolo, riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna che poi ha vinto, tarda ad arrivare e il britannico si appresta a partecipare al Giro d’Italia con questa spada di Damocle. La commissione antidoping della UCI tarda e emettere il proprio verdetto anche per merito degli avvocati del keniano bianco che hanno prodotto una vera e propria ...

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : il DS del Team Sky svela i possibili avversari di Chris Froome : Matteo Tosatto, DS del Team Sky, analizza i possibili avversari di Chris Froome per il Tour of The Alps, corsa valida per la Ciclismo Cup Fabio Ferrari/LaPresse Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel ...