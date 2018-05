Chiesa al Napoli? Calciomercato | papà Enrico | Da Ancelotti? Ora pensa solo alla

Napoli - calciomercato. Nuovo affondo per Chiesa - ma la Fiorentina resiste : Offerti 50 milioni più due giocatori al club viola, che fa muro nonostante l'intermediazione di Ancelotti. Jorginho vicino al City: Fabian Ruiz o Paredes gli eredi

Napoli - l’offerta (con contropartite) per Chiesa è clamorosa : i dettagli della trattativa con la Fiorentina : Federico Chiesa al centro di una trattativa di calciomercato molto ‘ricca’, il Napoli si è fatto avanti per accaparrarsi il calciatore della Fiorentina Il Napoli si getta a capofitto su Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina è stato individuato come l’innesto giusto per mister Ancelotti, abile a giocare su ambedue le fasce, ottima alternativa a Callejon, apparso in calo nella scorsa stagione date le troppe partite ...

Napoli-Chiesa - è assalto : offerti 50 milioni più Rog e... Fiorentina : altro no : A Napoli è scattata l'operazione Federico Chiesa. Amore vecchio, pallino del presidente, obiettivo del nuovo corso Ancelotti: alla Fiorentina è arrivata una nuova proposta dopo la prima rifiutata da ...

Edicola : le spagnole su Pjanic e la Juve si lancia su Milinkovic-Savic - il Napoli vuole Chiesa : Aurelio De Laurentiis , stando alla Gazzetta dello Sport, avrebbe telefonato a Della Valle per offrire 50 milioni di euro più alcune contropartite. La Fiorentina ha detto no. La nostra opinione: nel ...

Napoli - è Chiesa il grande obiettivo di Ancelotti : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio L'arrivo di Ancelotti a casa di De Laurentiis Napoli, chi può arrivare Chelsea, è già Sarri-mania

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...

Napoli - la strategia per Chiesa : tanti interessamenti - la Fiorentina... : Il nodo più grande, sul mercato, è quello relativo a Federico Chiesa . Dovrà essere il giocatore, in accordo con il padre, a fare chiarezza. Come scrive Il Corriere dello Sport , il calciatore piace in Italia come all'estero. E al Napoli . Tutti hanno una strategia. Valutazione: circa sessanta milioni di euro, magari con un ingaggio triplicato . A Firenze la certezza ...

Napoli città fragile : pioggia di calcinacci ?dalla Chiesa delle Carmelitane : Piovono calcinacci in via Arco Mirelli: questa mattina sono caduti dei calcinacci con dei blocchi di cemento dal cornicione della chiesa delle Carmelitane, all'altezza dell'incrocio con via...