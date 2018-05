Chi è Tria | il papabile nuovo ministro dell' Economia

GIOVANNI TRIA - Chi È IL NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA/ “Ue ed euro - il risChio non è uscita ma implosione” : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA. Cosa pensa di europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:50:00 GMT)

Ecco Chi è Giovanni Tria : economista pro flat tax (ma critico sul reddito minimo) : Il suo nome è l'ulrima tentativo di mediazione tra M5S e Lega. Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata, potrebbe essere il prossimo ministro dell'Economia in un governo nato dall'accordo Lega-M5S. Ma chi è il professore che dovrebbe sostituire Paolo Savona, ora indirizzato alla casella delle Politiche comunitarie?La sua figura, a leggere le ...

Chi è Giovanni Tria e cosa pensa dell'Europa e dell'euro : Un'Europa sempre più divisa tra 'formiche' del nord e 'cicale' del sud in perenne conflitto non sembra avere futuro' 'Il surplus crescente dell'economia tedesca dimostra che l'espansione monetaria, ...

Un eurocritico che non vuole uscire dall'euro. Chi è Giovanni Tria : uscire dall'euro? "Non conviene", ma l'Europa va cambiata da dentro o il sistema imploderà. Sforare il deficit ottenendo una modifica delle regole Ue? È "improbabile". Il Reddito di Cittadinanza? Una forma "rafforzata" di indennità di disoccupazione. La Flat tax? Può funzionare, ma sulle coperture non si può scommettere: deve essere graduale e può essere finanziata con l'aumento dell'Iva. La Legge ...

