Chi è Pierluigi Ciocca | ministro dell' Economia in pectore per un giorno 

agi

: Seriamente: se c'è un politico a cui darei le chiavi di casa, della macchina, l'accesso al mio conto in banca e chi… - WalterSylarYang : Seriamente: se c'è un politico a cui darei le chiavi di casa, della macchina, l'accesso al mio conto in banca e chi… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Non è un ragazzino (classe 1941), è un uomoe istituzioni italiane (40 anni in Banca d'Italia) ed europee (ha seduto in ben tre comitati economici) e per il breve volgere di un pomeriggio è stato il più accreditatodi un governo giallo-verde in alternativa al contestato Paolo Savona. Chi è, l'economista tranquillo che dopo 11 anni alla direzione generale di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi avrebbe voluto come successore di Mario Draghi come governatore, ma lasciò perdere consapevole del 'no' preventivo di Berlusconi? Da dove vienesi laurea in giurisprudenza alla Sapienza Università di Roma nel 1965, discutendo una tesi in Scienzae finanze dal titolo “Politica fiscale e inflazione”. Perfeziona gli ...