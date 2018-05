Chi è Giancarlo Giorgetti | il sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Dogman - la rabbia della madre della vittima del Canaro : “Giancarlo aveva una dignità” e Chiede un milione di euro a Matteo Garrone : In concorso a Cannes per la Palma d’oro di Dogman si parla da giorni. L’ultimo film di Matteo Garrone, 10 minuti di applausi sulla Croisette, però non è piaciuto a Vincenzina Carnicella, 77 anni, madre di Giancarlo Ricci ucciso nel 1988 da Pietro De Negri, detto il “Canaro”. Il regista ha più volte spiegato che la vicenda nerissima del Canaro è stata soltanto un punto di partenza e quindi non è la ricostruzione del fatto di cronaca ...

Chi è Giancarlo Giorgetti - il possibile premier del governo Lega-M5S : Il probabile accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, al quale ha aperto la strada il passo indietro di Silvio Berlusconi, potrebbe portarlo a Palazzo Chigi: è quello di Giancarlo Giorgetti ...

Governo - Giancarlo Giorgetti premier? Forse sì : ma il prezzo da pagare è altissimo - i due ministeri Chiave per M5s e Luigi Di Maio : Indiscrezioni continue sul prossimo Governo. Già, perché stando agli ultimi rumors l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti premier non sarebbe affatto tramontata. Anzi, una fonte rivela ad affaritaliani.it ...

Chi è Giancarlo Giorgetti - aspirante premier leghista e uomo delle nomine che non denunciò il tentativo di corruzione di Gianpiero Fiorani : “Un nome terzo per il Governo Lega-M5S? Io voterei Giorgetti. Metterei lui che è persona equilibrata e capace, che si intende di economia”. Parola di Umberto Bossi, uno che Giancarlo Giorgetti, il cui nome rimbalza in questi giorni in tutti i totonomi, lo conosce bene. Del resto sono più di 20 anni che muove le leve nel retrobottega del Carroccio, sopravvivendo a tutti i cambi di pelle del partito. Politico di lungo corso, di quelli che si ...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe Chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...