Che l’Italia sia come il santuario di Gallivaggio

“In bicicletta l’Italia delle vie del sale - dello zucChero e tutta la Pianura a sud di Padova” : “Attraverseremo in bicicletta la via del sale, dello zucchero e della trachite. Grazie alle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, vivremo un’Italia in bicicletta questo fine settimana. Sabato 2 Giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, attraverseremo la Pianura a sud di Padova. Il percorso sarà molto bello dal punto di vista paesaggistico, perché il fiume Bacchiglione scorre tra un’immensa campagna e le pendici ...

C’è dell’altro sotto la gonna di Lady Spread Che l’Italia si perde : Roma. Lo Spread, d’accordo, mercoledì in ripiegamento ma non certo rassicurante. Però sotto lo Spread che cosa si muove mentre l’Italia è nella terra di nessuno? Venerdì 25, mentre il professor Giuseppe Conte ancora armeggiava col “programma del cambiamento” né era esploso il caso di Paolo Savona, a

La telefonata di Draghi Che ha convinto Mattarella : “Con Savona al MEF non posso garantire per l’Italia” : L'indiscrezione che filtra da ambienti vicini al Presidente della Banca Centrale Europea getta una luce diversa sugli eventi degli ultimi giorni: a convincere Mattarella della necessità di porre un veto su Paolo Savona sarebbe stato Draghi, spalleggiato da Ignazio Visco. Un "problema" destinato a ripresentarsi nei prossimi mesi.Continua a leggere

Sale lo spread anChe per l’Italia del pallone : -208 dalla Bundesliga : Nel "ReportCalcio" è stato calcolato il "Football spread": riassume il differenziale fra indicatori economici, patrimoniali e sportivi tra i migliori 4 campionati europei. L'articolo Sale lo spread anche per l’Italia del pallone: -208 dalla Bundesliga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spread - ecco come è nata la valanga finanziaria Che ha travolto l’Italia : In Italia è in corso un domino finanziario nel quale hanno avuto un ruolo tanti soggetti diversi. Un domino che ha poco a che fare con i fondamentali economici, ma più con la paura (probabilmente irrazionale) che il Paese possa uscire dall’euro. Un domino che dimostra quanto i mercati finanziari, molto più grandi dell’economia reale, possano essere distruttivi. E incontrollabili...

Che cosa succederebbe davvero se l’Italia uscisse dall’euro? : E adesso sembra che nessuno l’abbia mai detto: né Luigi Di Maio, che in diretta telefonica da Fazio, ha ribadito che «noi non volevamo uscire dall’Euro e nel contratto non c’era uscita dall’Unione Europea», né Paolo Savona, quell’ipotetico ministro su cui è saltato tutto: il suo «Piano B» per lasciare la moneta unica appare ora come un’eventuale ed estrema uscita di emergenza, una lancia di salvataggio qualora fosse fallito il ...

Spread - ecco come è nata la valanga finanziaria Che ha travolto l’Italia : come una valanga. Una palla di neve che continua ad ingrandirsi ad ogni giro. I mercati finanziari funzionano così nelle situazioni di grande incertezza: si muove prima la speculazione...

Il piano francese sulla Libia Che non piace all’Italia : Nel weekend sono ricominciati gli arrivi di migranti in Italia, mentre Emmanuel Macron ha convocato a Parigi un vertice sulla Libia per convocare le elezioni. Leggi

Spread - perché l’Italia paga le incertezze politiChe sui mercati : Il problema è il detto-non-detto. L’ambiguità di fondo che si era creata su due temi cruciali per chi investe nei nostri titoli di Stato: l’uscita dall’euro e - più sullo sfondo - la richiesta di annullare parte del debito pubblico in mano alla Bce...

Perché il flirt dell’Italia con l’uscita dall’euro resta inquietante per i mercati : Roma. Rifiutando di accogliere la proposta dell’euro-critico Paolo Savona come ministro dell’Economia il presidente della Repubblica ha fermato la nascita di un governo populista Lega-M5s e, nel suo discorso domenica sera, Sergio Mattarella ha confermato pubblicamente che il piano di quella coalizio

Spread - perché l’Italia paga le incertezze politiChe sui mercati : Il problema è il detto-non-detto. L’ambiguità di fondo che si era creata su due temi cruciali per chi investe nei nostri titoli di Stato: l’uscita dall’euro e - più sullo sfondo - la richiesta di annullare parte del debito pubblico in mano alla Bce...

Questa è l’Italia grillina : il Giro d’Italia neutralizzato dalle buChe di Roma : Il sistema Roma potrebbe essere applicato presto all’Italia intera. E’ il sistema delle gigantesche figuracce sotto gli occhi di tutto

Canoa - medaglia d’argento per l’Italia a Duisburg : Che show di Andrea Di Liberto nel K1 200 maschile : Andrea Domenico Di Liberto vince la medaglia d’argento nel K1 200 maschile di Duisburg L’Italia della Canoa velocità torna sul podio in Coppa del Mondo conquistando una preziosa medaglia d’argento tra le acque tedesche di Duisburg nella disciplina olimpica del K1 200 maschile con Andrea Domenico Di Liberto. Il talento azzurro, il più giovane tra gli atleti in gara, è stato capace di realizzare l’impresa fermando il ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la terza tappa. Tornano Egonu - ChiriChella e De Gennaro : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) dal 29 al 31 maggio e affronteranno il Giappone, l’Argentina e le padrone di casa. La nostra Nazionale deve cercare di vincere il maggior numero possibile di partite per rimanere in corsa per la Final Six dopo i due successi conquistati contro Germania e ...