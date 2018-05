Che Dio ci aiuti 5 | anticipazioni sulla nuova stagione

Zinedine Zidane - addio a sorpresa : perché «per vincere bisogna cambiare» : «per continuare a vincere c’è bisogno di cambiare». Zinedine Zidane parla per sé e per il Real Madrid, ma le sue parole suonano come un insegnamento generale, valido non soltanto nello sport. Lo lascia nella bacheca del Bernabeu, insieme ai nove prestigiosi trofei che è riuscito a conquistare in due stagioni e mezzo. Tanto è rimasto sulla panchina dei blancos: un campionato, tre Supercoppe, due Mondiali per club e – sopratutto – tre ...

Fine del lavoro tradizionale? Un nuovo studio rivela Che il 70% delle persone evita l’ufficio per lavorare altrove : Secondo lo studio più di due terzi degli interpellati lavora da remoto una volta alla settimana, mentre oltre il 50% lo fa per metà della settimana, determinando un’importante rivalutazione degli immobili aziendali L’emergere di questa tendenza è dettata da innovazione tecnologica, globalizzazione e cambiamenti nelle aspettative dei lavoratori, secondo IWG, che rappresenta il gruppo primario di aziende fornitrici di spazi di lavoro flessibile, ...

Il Chelsea ha sospeso i progetti di costruzione del suo nuovo stadio a Londra : La dirigenza della squadra di calcio inglese del Chelsea ha comunicato di aver sospeso tutte le procedure per la costruzione del nuovo Stamford Bridge, lo stadio di Londra che dal 1905 ospita le partite della squadra. Nel breve comunicato pubblicato The post Il Chelsea ha sospeso i progetti di costruzione del suo nuovo stadio a Londra appeared first on Il Post.

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid?/ Addio al Chelsea e mentalità vincente ne fanno un candidato : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid? Anche il salentino sembra essere nella lista dei candidati per ereditare la panchina dei blancos lasciata libera da Zinedine Zidane(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:49:00 GMT)

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Farfalle - fateci volare. L’Italia vuole il podio - Che sfida a Russia e Bulgaria : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle saliranno in pedana con il serio obiettivo di fare saltare il banco e di provare a vincere la medaglia d’oro nel concorso generale, impresa che davvero riscriverebbe la storia visto che da quando si è sciolta l’URSS ha sempre vinto la Russia salvo un incidente di ...

Il prof non riceve lo stipendio da due mesi : la sorpresa Che gli riservano i suoi studenti lo lascerà senza parole : Bruno Rafael de Paiva fa il supplente al Colegio Brejo Santo in Brasile, ma da più di due mesi non riceve lo stipendio ed è stato costretto, per mantenere la famiglia, a contrarre diversi debiti. Gli studenti, consapevoli del periodo di difficoltà, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi attraverso una lotteria a premi. Entrato in classe il professore scopre che gli alunni gli hanno dedicato diversi messaggi commoventi che hanno come ...

Kiev - il giornalista anti-Cremlino BabChenko è vivo : ha finto la morte per sfuggire a un omicidio : Kiev, il giornalista anti-Cremlino Babchenko è vivo: ha finto la morte per sfuggire a un omicidio Il giornalista ha combattuto in Cecenia e seguito la guerra in Georgia. Dal 2017 vive in Ucraina dopo aver ricevuto minacce; nel 2014 è scampato all’abbattimento di un elicottero militare ucraino Continua a leggere L'articolo Kiev, il giornalista anti-Cremlino Babchenko è vivo: ha finto la morte per sfuggire a un omicidio proviene da NewsGo.

Uomini e Donne : Marta Pasqualato commenta sui social il triste episodio Che ha visto protagonista Nilufar Addati : L'ex corteggiatrice dichiara: "So quanto male faccia il massacro mediatico e non sono d'accordo che venga fatto a nessuno".

Poliziotta in coma - nessuna impronta sulla pistola Che le ha sparato. «Non è stato un tentativo di suicidio» : Chi l'ha visto torna sul caso di Sissy Trovato Mazza. Recenti analisi hanno mostrato che sulla sua pistola di servizio non ci sono impronte, nemmeno le sue, quindi non avrebbe premuto lei il...

Animali - WWF : fermare l’eccidio delle balene masCherato da ricerca scientifica : Nella relazione inviata dagli studiosi giapponesi alla IWC, al termine del terzo “Nuovo programma di ricerca sulle balene nell’Oceano Antartico”, si legge che durante la scorsa estate sono state abbattute 333 balenottere minori. Di queste, 122 erano gravide. “Un massacro anacronistico, che deve finire“, per il WWF, secondo cui il fatto che “nel 2018 ancora i giapponesi si arroghino il diritto di praticare la ...

Nordisk Film acquisisce AvalanChe Studios - gli sviluppatori dietro a titoli come Just Cause e Mad Max : Nordisk Film ha annunciato che acquisirà tutte le azioni e la piena proprietà degli sviluppatori di Just Cause e Mad Max, Avalanche Studios, si tratta della più grande acquisizione di Nordisk finora.Nordisk otterrà tutte le azioni e la piena proprietà di Avalanche, i suoi tre studi (incluso il suo nuovo studio aperto la scorsa settimana a Malmö, in Svezia) e oltre 320 sviluppatori nell'acquisizione da 89 milioni di Euro (103 milioni di dollari). ...

Tom Hanks - il figlio Chet sta male/ La dipendenza dalla droga : dopo il ricovero un dito medio per i fotografi : Tom Hanks, il figlio Chet sta ancora male, la dipendenza dalla droga e l'abuso di alcol: dopo il ricovero e una operazione, esce dall'ospedale e regala un dito medio ai fotografi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:21:00 GMT)

L'omicidio del reporter Che sfida Putin era finto : 'Kiev mi ha salvato' : Mosca - Colpo di scena. Arkady Babchenko è vivo . Il giornalista russo anti-Cremlino che tutti credevano fosse stato ucciso martedì sera all'ingresso del suo appartamento di Kiev, ieri pomeriggio è ...

Omicidio Noemi Durini - Lucio confessa : rito abbreviato/ Il gup non concede ‘messa alla prova’ : ecco perché : Omicidio Noemi, rito abbreviato per Lucio: primo faccia a faccia tra il fidanzato e i genitori della ragazza 16enne uccisa a Lecce, tensione con i giornalisti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:37:00 GMT)