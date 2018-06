Che Dio ci aiuti 5 | anticipazioni sulla nuova stagione

Cartabianca - rumori in studio e applausi Che non partono. La Berlinguer striglia lo studio : Ogni puntata serale di Cartabianca è ormai uno show nello show, dove ai temi di stretta attualità si aggiungono gli immancabili ‘duelli’ tra Bianca Berlinguer e gli assistenti di studio.Una sorta di telenovela che necessita di continui aggiornamenti, con il rimbrotto che martedì è arrivato durante l’intervista ad Iva Zanicchi. La cantante, interpellata sul nuovo governo e sul suo rapporto con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ha ...

Il dj numero uno al Mondo nel Parco Archeologico più grande d'Europa. Martin Garrix torna in Italia sabato 11 agosto per un esclusivo set a

Bolt - esordio con lo Stromsgodset in amiChevole : maglia numero 9.58 e prima sconfitta : ... quel 9.58, che ritorna nella sua carriera, sia di velocista che di calciatore, visto che lo Stromsgodset lo ha mandato in campo con la maglia proprio recante le cifre del suo record del mondo. Per ...

L'addio di Dani Pedrosa al team Honda HRC/ "Nella vita c'è anChe bisogno di cercare nuove sfide" : Dani Pedrosa ha ufficializzato L'addio a fine stagione al team Honda HRC. Il pilota spagnolo termina la sua avventura dopo ben diciotto anni di collaborazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Che cosa succede alle riserve di acqua della Terra? Uno studio della Nasa : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

MiChele Mognato - l'onorevole Che torna a fare il commesso : stipendio da 10.000 a 1.250 euro : Certo, non è una cosa facile passare dalla politica e dall'amministrazione, un'attività totalizzante, che ti impegna quasi 24 ore su 24, a un lavoro organizzato su turni di sei, sei ore e mezza. ...

Torino - sgomberato campo nomadi abusivo dopo un incendio nelle baracChe : Torino - Si sono concluse senza intoppi, poco dopo le 8 a Torino, le operazioni di sgombero del campo nomadi abusivo di corso Tazzoli, dove due domeniche fa era scoppiato un vasto incendio che aveva ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : 3 italiani su 4 hanno detto addio ai sacChetti di plastica : Piu’ di tre italiani su quattro (76%) hanno ridotto l’impiego di sacchetti di plastica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un comportamento virtuoso diffuso in realtà in tutta l’Unione Europea dove la percentuale media sale all’80%. In Italia il 27% dei ...

Negramaro : in radio “Amore Che torni” un inno di speranza e amore universale : Non si ferma il successo dei Negramaro che, alla vigilia del tour negli stadi, tornano con il nuovo singolo “amore che torni” (Sugar). Il brano è il terzo estratto dall’album omonimo già certificato Disco di Platino e arriva dopo che entrambi i singoli precedenti “Fino all’imbrunire” e “La prima volta” hanno conquistato la vetta della classifica Earone. “amore che torni” è il brano che dà il titolo al disco ed è una delle canzoni più ...

Alessandra Appiano è morta/ Monica Leofreddi a La Vita in Diretta : “Suicidio? Quello Che ho scoperto...” : Alessandra Appiano è morta: si è suicidata. Monica Leofreddi in lacrime a La Vita in Diretta: “Quello che ho scoperto...”. Le ultime notizie sulla giornalista, scrittrice e autrice tv. Alessandra si è tolta la Vita ieri, domenica 3 giugno, a Milano. Se ne è andata all'età di 59 anni, compiuti il 30 maggio, lasciando parenti, amici e colleghi sgomenti. Stando a quanto riportato da Dagospia, si sarebbe suicidata mentre era in ospedale, ...

"Scopro Che Eddy - Tobia e io non esistiamo - è l'inizio di un nuovo Medioevo". Lo sconforto di Vendola : "Beh, svegliarsi il primo giorno della nuova Era grillino-leghista e scoprire che per il "governo del cambiamento" io, il mio compagno e nostro figlio, come migliaia di altre famiglie arcobaleno non esistiamo, mi fa comprendere la direzione della svolta annunciata: benvenuti nel nuovo Medioevo". Lo afferma Nichi Vendola di Liberi e Uguali in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno."Mi pare - afferma l'ex governatore della Puglia - che con ...

Inter - Rafinha : si lavora perché sia solo un arrivederci e non un addio : Ma si allunga soprattutto sul campo, dove i suoi piedi e la sua intelligenza calcistica lo hanno reso quasi indispensabile nell'economia del gioco di Spalletti. Non sarà il trequartista alla Radja ...