Che cos’è il sesso fluido

“Non sfiducia tecnica” - Che cos’è?/ Espediente di Salvini e precedente Pci di Berlinguer col Governo Andreotti : Che cos'è la non sfiducia tecnica? L'Espediente di Salvini che "guarda" al passato: l'unico precedente del Governo Andreotti II col Pci di Enrico Berlinguer, ecco come funziona(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:09:00 GMT)

Che cos’è lo spread e perché è così importante : Da qualche settimana, lo spread è tornato il protagonista delle cronache politiche ed economiche del Belpaese. Ma che cos'è questo spread e per quale motivo il suo andamento risulta essere così importante da condizionare le sorti della politica italiana e la formazione del nuovo governo? Cerchiamo di spiegare la questione in maniera semplice.Continua a leggere

Che cos’è il Manhattanhenge a New York - il tramonto più spettacolare dell’anno : (foto: Getty Images) A New York tutti con gli occhi puntati sul Manhattanhenge. Non si tratta di una serie televisiva o di uno spettacolo pirotecnico, ma di un tramonto. Tuttavia, non si tratta di un tramonto qualsiasi, ma raro e speciale: il Sole muore dietro l’orizzonte che in questo caso è perfettamente allineato con la griglia delle strade che attraversano la zona di Manhattan e New York: così sembrerà che il Sole scompaia sotto i ...

Sclerosi multipla - Che cos’è e come si cura : @stockadobe In Italia sono più di 118 mila le persone affette da Sclerosi multipla. Anche se la malattia può esordire a qualsiasi età, a esserne maggiormente colpiti sono i giovani tra i 20 e i 40 anni e nella maggior parte dei casi si tratta di donne. Rispetto agli uomini quest’ultime si ammalano il doppio. Lo rivelano i dati del Barometro 2018 dell’AISM (Associazione italiana Sclerosi multipla). L’associazione da 50 anni si batte in prima ...

Che cos’è lo spread : tutte le domande (e le risposte) : Abbiamo capito che quando lo spread aumenta c’è da preoccuparsi: in questi giorni ha toccato il valore più alto dal 2014 e tutti hanno alzato grida di allarme. Ma perché questo spread è così importante? Stante che abbiamo capito che le sue oscillazioni hanno a che fare (anche) con la situazione politica, che cosa si può fare? Quanto ci può toccare davvero questa impennata? Intanto, premessa necessaria, bisogna sapere che cos’è lo ...

Ma Che cos’è un governo neutrale? : Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review, è il nuovo premier incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo governo. Oggi salirà al Quirinale per presentare la sua lista dei ministri. Si tratterà di un esecutivo «neutrale» che avrà l’obiettivo principale, se otterrà la fiducia dal Parlamento (ma Lega, M5s e Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno già comunicato il loro voto contrario e ...

Ricordi di una vita fa - Che cos’è l’ipnosi regressiva : Come per la bobina di un film, c’è chi sostiene che sia possibile “tornare indietro” con la propria mente per recuperare i Ricordi perduti, riferibili vite precedentemente vissute. E’ la tesi dell’ipnosi regressiva, un metodo che mischia psicologia e credenze religiose orientali e che, nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti. L’obiettivo di ...

Ecco Che cos’è l’impeachment e come funziona : È Luigi Di Maio il primo a chiederlo: impeachment per Sergio Mattarella. Giorgia Meloni si è subito unita. Ma di che cosa si tratta, precisamente? IMPEACHMENT O MESSA IN STATO D’ACCUSA? Impeachment è il termine inglese per indicare quella che la Costituzione italiana definisce la «messa in stato d’accusa» del capo dello Stato. «Il Presidente della Repubblica», dice l’articolo 90 della Carta, «è responsabile degli atti compiuti ...

Towel Day - Che cos’è e cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti : Il Towel Day è una giornata chiave per chi ama Guida galattica per gli autostoppisti, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-Guida ha un ruolo fondamentale. Il primo Towel Day risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di ...

Che cos’è l’impeachment e perché Di Maio e Meloni lo chiedono per Mattarella : Dopo la decisione di mantenere il veto su Paolo Savona e il conseguente ritiro di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia hanno manifestato la volontà di chiedere l'impeachment del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proviamo a capire di cosa si tratta e come andrà a finire.Continua a leggere

Gdpr - Nuova Legge sulla Privacy/ Cos’è e perché tutte quelle mail : le sanzioni : Cos'è il Gdpr e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento sulla Privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:34:00 GMT)

Cos’è il Toblerone Tunnel? Il body trend sexy Che fa impazzire i social [GALLERY] : Il Toblerone Tunnel fa impazzire il web, ma cos’è questo body trend che rende irresistibili le pose social? Ecco chi lo usa per sedurre utenti ed accalappiarsi like Il lato b è sempre più protagonista delle sexy pose social di modelle e fashion blogger. Lo è così tanto da rendere un particolare dei di dietro delle star di Instagram davvero cool. Quel triangolino che si forma tra il sedere e le cosce di queste bellezze è diventato un body ...