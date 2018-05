Che cosa significa essere un Sagittario?

BanChe - Moody's mette sotto indagine 12 banChe italiane : cosa vuole fare : A Piazza Affari oggi i titoli bancari hanno vissuto la prima seduta di tregua dopo giornate di pesanti perdite. Ma a fine giornata, con la Borsa già chiusa, l'agenzia di rating americana Moody's ha ...

Tutor - cosa sono e perché sono stati spenti da Autostrade : Tutor, cosa sono e perché sono stati spenti da Autostrade I 333 Tutor installati lungo i 3100 km di rete autostradale sono stati rimossi dopo una lunga vicenda giudiziaria tra Craft, una piccola azienda toscana, e Società Autostrade per l'Italia - ASPI. Ecco come nasce e come funziona il sistema di controllo della ...

“7 milioni buttati”. Royal Wedding - Che pasticcio : cosa è successo : Tra gli aspetti sicuramente più delicati di un matrimonio, oltre alla scena dell’abito con cui presentarsi e le parole da dire a uno degli sposi in caso sia un vostro caro amico, c’è sicuramente quella del regalo. Una faccenda particolarmente spinosa, visto il rischio di portare un dono inutile, troppo sfarzoso o di contro dall’aspetto troppo umile, non in linea con l’eclatante cerimonia. Figurarsi se ...

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anChe la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualcosa Che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Mara Venier - il marito in ospedale. «AnChe questa è fatta» : cosa è successo : "Tutto bene amore mio, anche questa è fatta". Mara Venier affida al suo account Instagram un messaggio d'amore per il marito Nicola Carraro rircoverato all'ospedale San...

Che cosa c’è nell’aggiornamento di Fifa 18 dedicato ai Mondiali : (Foto: Electronic Arts) Con un paio di settimane di anticipo sull’inizio dei Mondiali, Electronic Arts ha rilasciato come promesso l’aggiornamento software che rende il suo Fifa 18 pronto a simulare realtà alternative a tema Coppa del Mondo di Russia. Il pacchetto si può scaricare dalla giornata di ieri su PlayStation4, Xbox One, Origin per pc e Nintendo Switch, e contiene diverse novità. La prima è chiaramente la presenza delle 32 ...

Pietra ardesia : cosa sappiamo delle proprietà uniChe della shungite - : A questa Pietra delle montagne della Carelia ricca di carbonio per secoli sono state attribuite proprietà curative e addirittura magiche. Gli studiosi non trovano conferme di ciò ma spiegano la ...

'Non si può dire ma...'. Cosa sta succedendo in Borsa : Nicola Porro mette in croce Mattarella - catastrofe banChe : Dietro la febbre dello spread si celano 'pessimi segnali' per l'Italia. È Nicola Porro a svelare il giochino che rischia di mandare all'aria il Paese, come accaduto alla Grecia e come ha rischiato di ...

Che cosa succederebbe davvero se l’Italia uscisse dall’euro? : E adesso sembra che nessuno l’abbia mai detto: né Luigi Di Maio, che in diretta telefonica da Fazio, ha ribadito che «noi non volevamo uscire dall’Euro e nel contratto non c’era uscita dall’Unione Europea», né Paolo Savona, quell’ipotetico ministro su cui è saltato tutto: il suo «Piano B» per lasciare la moneta unica appare ora come un’eventuale ed estrema uscita di emergenza, una lancia di salvataggio qualora fosse fallito il ...

Terrorismo - le tattiChe dell’Isis si evolvono. Cosa dobbiamo aspettarci ora : Durante il 2017 Daesh (o Isis) ha subito una sconfitta devastante culminata con la perdita delle città rappresentative: Mosul in Iraq e Raqqa in Siria. Tutto ciò soprattutto per via dell’intervento di attori militarmente importanti come Usa, Russia, Francia e Gran Bretagna. Ad oggi Daesh non controlla alcun centro di popolazione principale né in Iraq né in Siria. Tuttavia, ciò non significa che l’Isis non rappresenti più un pericolo ...

Che cosa ci siamo fatti - Briga presenta il suo album più personale : ROMA – L’album del cambiamento, quello più personale e intimo. È la “confessione” di Briga, Che cosa ci siamo fatti, negli store dal 1° giugno. Un disco variegato che, però, con le sue 11 tracce, racconta un tema comune: l’incapacità relazionale dei ragazzi, le loro insicurezze. “Esperienze di quotidiano, di vita vissuta che possono essere riconducibili a […] L'articolo Che cosa ci siamo fatti, Briga presenta il suo album più personale ...

Cosa è successo con la frase del commissario Ue Oettinger Che sta scatenando le polemiChe : «I mercati insegneranno agli italiani a votare» è un'affermazione che l'esponente europeo non ha mai pronunciato. Si tratta di una errata sintesi del giornalista belga che lo ha ascoltato. Ma nel frattempo la bagarre a chi condanna è già partita

'Cosa?'. Sì - l'ha detto. Totti - santo cielo : Che gaffe clamorosa! : Per la cronaca, Vettel non ha vinto, ma ha 'vinto' lui, Francesco, che si è reso protagonista di una clamorosa gaffe grammaticale. L'ultima di una lunga serie. Probabilmente preso dall'emozione, ...