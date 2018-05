“C’è una mosca nella mia pizza!” Campione di arti marziali distrugge la pizzeria e

“C’è una bomba a bordo” : caos sull’aereo - 10 feriti : Un aereo della compagnia aerea indonesiana Lion Air stava per decollare ieri notte dall’aeroporto dell’isola del Borneo quando un 26enne ha detto ad un assistente di volo che sul velivolo c’era una bomba, ha spiegato la polizia. Almeno dieci passeggeri sono rimasti feriti (8 con fratture e 2 con ferite più lievi) a causa del caos creato dalla notizia, poi rivelatasi falsa. Un passeggero ha rotto i finestrini delle uscite di ...

Inter - Thohir ammette : “C’è una clausola nel contratto di Icardi - ma non per tutti…” : Erick Thohir ha parlato della clausola presente nel contratto di Icardi, ancora il rinnovo auspicato non è stato concretizzato Erick Thohir è ancora in carica come presidente dell’Inter, mantenendo le quote minoritarie della società nerazzurra. Thohir, parlando agli indonesiani di Top Skor, ha affrontato l’argomento calciomercato, in relazione sopratutto a Mauro Icardi. Il capitano vivrà una calda estate di trattative, richiesto da ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” alla scoperta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” racconta Firenze - la culla del Rinascimento : Da Palazzo Gondi progettato da Giuliano da Sangallo a uno dei giardini privati più grandi d’Europa a Palazzo Corsini con vista mozzafiato sull’Arno. È il viaggio nella città culla del Rinascimento, Firenze, protagonista di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 14 maggio alle 22.35 su Rai 5. Dopo una dovuta sosta in piazza della Signoria, museo a cielo aperto, la prima tappa è Palazzo Gondi: il Marchese Bernardo e sua ...

TV - RAI5 : “C’era una volta una casa” - un viaggio tra le ville palladiane : Villa Valmarana ai Nani, alle porte di Vicenza, è una splendida dimora dove ogni parete, affrescata da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, racconta le gesta epiche di quattro capolavori della letteratura: l’Eneide, l’Iliade, La Gerusalemme Liberata e l’Orlando Furioso. Una rarità per l’epoca, perché i committenti preferivano avere sulle loro pareti la storia di famiglia o soggetti religiosi. Lo racconta il nuovo episodio della ...

TV - RAI5 : a “C’era una volta una casa” il Lazio e le sue eterne meraviglie : Potere e religione nella Roma dei Papi. Lo storico dell’arte Costantino D’Orazio guida i telespettatori all’interno di Palazzo Colonna a Roma, per mostrare alcuni capolavori e svelarne in “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 30 aprile alle 22.40 su Rai 5. A seguire, le immagini della campagna viterbese, dove ha sede Villa Rossi Danielli, con le sue ricche collezioni e il suo incantevole parco. Ultima tappa nel paese di Vignanello, dominato ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” - la Puglia e le sue dimore storiche : Da San Vito dei Normanni nel Salento, dove il principe Dentice di Frasso apre le porte del suo straordinario castello senza tempo, al centro storico di Lecce, nel trionfo barocco di Villa Reale, il cui parco dell’architetto fiorentino Porcinai costituisce il polmone verde della città. Sono alcune tra le più belle dimore storiche pugliesi protagoniste di “C’era una volta una casa”, che Rai Cultura propone lunedì 23 aprile alle 22.35 su Rai 5. Il ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” - alla scoperta delle dimore storiche in Italia : Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Bel Paese. Dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Lazio, Toscana e Marche. La serie “C’era una volta una casa” che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai5, racconta la nascita e la storia di importanti dimore nate per accogliere re o nobili e pensate come lussuose abitazioni e successivamente trasformate in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobiliari e ...

“C’è qualcosa nell’insalata”. L’orribile scoperta di una coppia a Genova. Seduti a pranzo - notano qualcosa di strano nella busta appena comprata. Una storia horror finita in ospedale : Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i denti qualcosa di salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, ...

Incredibile a Madrid : “C’è una talpa nello spogliatoio del Real!” : In casa Real Madrid non è tutto rose e fiori. Dopo la vittoria contro la Juventus il morale è sì alle stelle, ma il tecnico delle merengues Zinedine Zidane deve risolvere un problemino interno che lo affligge da diverse settimane. Il quotidiano spagnolo “Abc”, ha infatti svelato la presenza di una presunta talpa interna allo spogliatoio che avrebbe rivelato le novità di formazione del Real prima delle gare contro Barcellona e Psg, ma non in ...

Viaggio in Aspromonte - nei luoghi di Papa Silvestro : “C’è una cupola che ha il suo nome. Leggenda vuole che vi abbia vissuto il suo eremitaggio” : “In una zona impervia, nascosta nell’alto corso della fiumara Gallico, ai piedi di Gambarie d’Aspromonte si trova una cupola dove Silvestro, destinato a divenire Papa, avrebbe vissuto il suo eremitaggio prima di conoscere Costantino. Si tratterebbe dei resti di un’abside di una chiesa forse risalente all’epoca degli eremitaggi basiliani. La vedremo in occasione del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche”. Lo ha dichiarato ...

“C’è ancora una chance”. Scomparsa Maddie McCann - la decisione della polizia apre un nuovo scenario. I genitori : “Possiamo dire solo grazie” : La sparizione di Madeleine Beth McCann è un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista una bambina britannica, Scomparsa misteriosamente all’età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Il 9 maggio, l’Interpol ha diffuso un allarme mondiale a tutti gli Stati membri per la sua Scomparsa. Un caso su cui non è ...

