C’è del tenero tra Eminem e Nicki Minaj? Il botta e risposta tra i due cantanti

Tornano i Luoghi del Cuore FAI : C’è tempo fino al 30 novembre per votare : Tornano i “Luoghi del Cuore” del FAI: fino al 30 novembre 2018 con un semplice click sarà possibile scegliere una dimora storica, un parco archeologico o un monumento particolarmente significativo da salvare. I Luoghi vincitori riceveranno fondi per il restauro, rientrando così nell’itinerario turistico del Bel Paese.Continua a leggere

Dall’acquisto della casa all’assicurazione per i figli - ecco quello che C’è da sapere : Che cosa bisogna considerare se si vuole comprare casa? Quali polizze assicurative potrebbero essere utili se si hanno dei figli? Come è meglio pianificare la propria pensione? Sono le classiche domande che, prima o dopo, nella vita ci si pone e non è sempre scontato trovare delle informazioni che non siano di parte. La Banca – si sa- fa i suoi interessi. Preziosa allora la nascita di «quello che conta», un nuovo portale dove trovare, in ...

Fabrizio Frizzi - La Partita del cuore/ Foto - lacrime di Clerici e commozione in tribuna : C’è anche Carlotta : La 27 esima edizione della Partita del cuore tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del sorriso sarà dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi, conduttore che tenne a battesimo...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:33:00 GMT)

C’è dell’altro sotto la gonna di Lady Spread che l’Italia si perde : Roma. Lo Spread, d’accordo, mercoledì in ripiegamento ma non certo rassicurante. Però sotto lo Spread che cosa si muove mentre l’Italia è nella terra di nessuno? Venerdì 25, mentre il professor Giuseppe Conte ancora armeggiava col “programma del cambiamento” né era esploso il caso di Paolo Savona, a

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio C’è qualcosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Mediaset - la conduzione delle “notti mondiali” va a Ilary Blasi. E nei corridoi del Biscione C’è un po’ di maretta… : Pochi giorni fa vi avevamo dato conto della “guerra mondiale” per diventare il volto femminile del campionato di caldio mondiale delle reti Mediaset. “Tutti vorrebbero avere la loro vetrina mondiale, perché gli ascolti saranno senz’altro bulgari e l’esposizione mediatica forte. I posti a disposizione, però, sono davvero pochi”, scrivevamo. Ebbene, ora è il sito Davidemaggio.it a confermare l’indiscrezione e rilanciare: il volto femminile ...

Prima di Meghan c’era Angela del Liechtenstein : Americana, divorziata, ex attrice, figlia di un’insegnante di yoga afroamericana. Meghan Markle, ora duchessa del Sussex, ha segnato tante «prime volte» nella storia della famiglia reale britannica. Ma per quel che riguarda le monarchie d’Europa la moglie 36enne di Harry del Galles è in buona compagnia. Prima di lei, infatti, è arrivata Angela del Liechtenstein, fautrice di una piccola rivoluzione: è la Prima principessa di colore a ...

Del Debbio e Giordano : “Megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

Nuoto - Europei Junior 2018 : i trentuno convocati dell’Italia - C’è Ceccon : Walter Bolognani, tecnico responsabile della nazionale giovanile di Nuoto, assieme al dt Cesare Butini, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per i prossimi Europei Junior, che si svolgeranno in Finlandia, in quel di Helsinki dal 4 all’8 luglio. Tanti nomi noti, tanti giovani che hanno brillato agli Assoluti di Riccione: a partire da Thomas Ceccon, che sarà poi protagonista anche a Glasgow con la nazionale maggiore. I ...

Nuove divise del Real Madrid : Cristiano Ronaldo non C’è - nuovo indizio di addio : Dopo le parole d’addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizzarsi davvero. Ora l’ultima mossa dei Blancos non può certamente tranquillizzare i tifosi, ma può cominciare a far sognare davvero i supporter di Psg e Manchester United, possibili destinazioni future di CR7. Sono state presentate oggi sul sito ufficiale delle merengues le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 maggio : In Parlamento non C’è possibilità che l’economista ottenga una fiducia e non arriverà alla legge finanziaria : Il risultato Nessuna data per il voto “Decide il Parlamento” Che succede? – Il governo Cottarelli nascerà morto e il Quirinale rimanda ai gialloverdi la palla: “Volendo, si può andare alle urne anche ad agosto” di Fabrizio d’Esposito A mia!? di Marco Travaglio Ma perché Mattarella l’ha Fatto? Se davvero voleva agevolare il tanto auspicato governo politico, per parlamentarizzare e costituzionalizzare le due forze “antisistema” uscite ...

Royal Wedding : nella storia inglese - C’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande : Ma lei non venne mai accettata a corte The post Royal Wedding: nella storia inglese, c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande appeared first on News Mtv Italia.

Video del duetto di Einar con Gino Paoli in Che cosa C’è a rischio eliminazione tra i commenti di Elisa e Heather Parisi : Einar con Gino Paoli ad Amici di Maria De Filippi, un duetto magico nel corso della semifinale del programma in diretta su Canale 5 domenica 27 maggio. Eccezionalmente di domenica, la semifinale di Amici vede una lunga serie di ospiti del canto e del ballo esibirsi in duetto con i cinque concorrenti ancora in gara, in vista della finale della prossima settimana. Einar con Gino Paoli duetta sulle note della canzone Che cosa c'è, che il ...